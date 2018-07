Froome tem problema na bicicleta, mas mantém camiseta amarela na Volta da França

O ciclista britânico Chris Froome sofreu com problemas em sua bicicleta neste domingo e quase se complicou na briga pelo título da Volta da França, ao fim da 15ª etapa, realizada entre Laissac-Sévérac l'Église e Le Puy-en-Velay. O holandês Bauke Mollema, da equipe Trek-Segafredo, levou a etapa.

Mollema faturou sua primeira etapa da competição ao despontar entre o pelotão dianteiro na reta final do trecho de 189,5 quilômetros. Ele completou a distância em 4h41min47s. O italiano Diego Ulissi, da UAE Team Emirates, chegou 19 segundos atrás do vencedor da etapa.

O francês Tony Gallopin (Lotto-Soudal) chegou na terceira colocação, seguido do esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo). A quinta posição ficou com outro francês Warren Barguil (Sunweb), enquanto o irlandês Nicolas Roche (BMC Racing Team) cruzou a linha de chegada na sexta posição. O francês Lilian Calmejane (Direct Energie) foi o sétimo.

Dono de três títulos na Volta da França, Chris Froome (Team Sky) sofreu um imprevisto neste domingo. Um problema na roda traseira quase o tirou da briga por uma boa colocação na etapa. A falha mecânica fez com que se chocasse com o francês Romain Bardet, da AG2R-La Mondiale. O momento tenso não chegou a causar maiores prejuízos para ambos os ciclistas.

Mesmo com o contratempo, Froome conseguiu chegar na frente do seu principal rival na briga pelo título. O italiano Fabio Aru (Astana) chegou na 31ª colocação, três posições atrás de Froome. Assim, o britânico não apenas manteve a camiseta amarela como também aumentou a vantagem na ponta.

Agora o ciclista da Team Sky acumula 64h40min21s, enquanto Aru tem desvantagem de 18 segundos na classificação geral. Romain Bardet é o terceiro colocado, seguido do colombiano Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac), do irlandês Daniel Martin (Quick-Step Floors) e do espanhol Mikel Landa (Team Sky).