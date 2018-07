Froome vai mal, mas segue líder da Volta da França Líder isolado da Volta da França, o ciclista britânico Chris Froome foi superado na etapa disputada nesta sexta-feira, mas manteve a vantagem na primeira colocação geral da tradicional competição. A vitória na 13ª etapa ficou com o também britânico Mark Cavendish no percurso plano de 173 quilômetros, entre as cidades francesas de Tours e Saint-Amand-Montrond.