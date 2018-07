Froome vence 15ª etapa e segue líder na Volta da França

Campeão em 2007 e 2009, Contador não conseguiu acompanhar o ritmo do líder da prova e só cruzou a linha de chegada em sexto lugar. O segundo colocado foi o colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, seguido do espanhol Mikel Nieve Iturralde.

Na classificação geral, Froome segue na liderança, agora com 4min14s de vantagem sobre o vice-líder Bauke Mollema, da Holanda. Contador ocupa o terceiro posto, mais distante do favorito ao título.

"Isso foi incrível. Todo mundo quer vencer uma etapa como a de hoje, no Dia da Bastilha, estar no topo do Mont Ventoux. Foi realmente uma etapa épica", comemorou Froome, surpreso com o triunfo na difícil etapa montanhosa.

"Meu objetivo hoje era conseguir aumentar a vantagem no tempo geral, mas não pensava que poderia vencer a etapa. Achei que Quintana seria o vencedor. Mas aí minhas pernas começaram a funcionar nos últimos dois quilômetros", declarou.

Com uma vantagem mais folgada na classificação, Froome e os demais ciclistas terão um dia de folga nesta segunda-feira. A 16ª etapa será disputada somente na terça, em mais um trecho montanhoso, de 168 km, em Vaison-la-Romaine.