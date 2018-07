Froome vence e amplia liderança na Volta da França

CHORGES - O ciclista britânico Chris Froome conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira, na disputa da prova contra o relógio válida pela 17ª etapa, e aumentou sua vantagem na liderança da Volta da França. Agora, faltando apenas quatro dias para o término da mais importante e famosa competição do ciclismo mundial, ele está muito perto da conquista do título inédito.

Foi a terceira etapa vencida por Froome na edição deste ano. Assim, ele manteve a camiseta amarela, tradicional honraria destinada ao primeiro colocado da Volta da França, que está usando desde o oitavo estágio da prova. E passou a ter 4min34 de vantagem sobre o vice-líder, o espanhol Alberto Contador, que tem dois títulos da competição no currículo (2007 e 2009).

Os dois travaram uma disputa acirrada pela vitória nesta quarta-feira, na etapa que teve 32 quilômetros de prova contra o relógio entre Embrun e Chorges. Debaixo de chuva, Froome começou mais lento do que Contador, mas acabou ganhando no final, ao completar o percurso em 51min33, com nove segundos de vantagem sobre o espanhol, que ficou em segundo lugar.

"Isso é incrível. De manhã, pensei: ''Bom, estou pronto para perder um pouco de tempo, porque será muito difícil''. Estou surpreso por ter vencido", comemorou Froome, após a importante vitória na 17ª etapa. Apesar de ter sido superado pelo britânico, Contador também teve o que celebrar, pois ultrapassou o holandês Bauke Mollema e virou segundo colocado no geral.

Os ciclistas têm agora pela frente três etapas montanhosas pela frente, nos Alpes franceses, começando pelos 172,5 quilômetros de percurso nesta quinta-feira, entre Gap e L''Alpe-Huez, até o último dia de disputa da Volta da França, com uma etapa apenas protocolar pelas ruas de Paris. Assim, Contador tentará uma última arrancada para tentar evitar o título de Froome.