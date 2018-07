Froome vence sua 1ª etapa e aumenta vantagem na ponta da Volta da França

Esta foi a primeira etapa que subiu a montanha na edição de 2015 da principal prova do ciclismo mundial. E apesar da exigente escalada nos Pirineus, Froome se mostrou em plena forma física para completar o percurso em 4h22min07s, 59 segundos a menos que o australiano Richie Porte, segundo colocado do dia, e pouco mais de um minuto à frente do colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, terceiro.

Para vencer a etapa, Froome contou com o auxílio de seus companheiros de equipe, como o próprio Porte e o britânico Geraint Thomas, sexto colocado do dia. Eles impediram que os principais concorrentes do líder da competição se aproximassem, como o atual campeão Vincenzo Nibali, que chegou a liderar o estágio, e o espanhol Alberto Contador, que chegou a ameaçar uma arrancada na reta final.

A vitória desta terça deixou Froome folgado na liderança, aumentando para quase três minutos sua vantagem para o vice-líder Tejay van Garderen, dos Estados Unidos. O colombiano Nairo Quintana, terceiro nesta terça, é também o terceiro na classificação geral, 3min09s atrás do britânico.

Froome também pôde comemorar o fato de ter ampliado a vantagem para seus maiores concorrentes. Ele agora está pouco mais de quatro minutos à frente de Alberto Contador, que é o sexto na classificação, além de 6min57s de Vincenzo Nibali, apenas o décimo.

Campeão da Volta da França em 2013, Froome começou bem em 2015 e vai com boa vantagem para a 11.ª etapa da competição, que acontece nesta quarta-feira, nos 188km entre Pau/Cauterets e Vallée de Saint-Savin.