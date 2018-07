Fucile estreia bem e quer 'aprender coisas novas'

Bem humorado, o uruguaio ambidestro de 27 anos, cedido gratuitamente por empréstimo pelo Porto, de Portugal, foi apresentado ontem à tarde como novo reforço, no dia seguinte a sua estreia. O novo contratado se espelha no ex-lateral-direito Cafu, a quem considera o melhor brasileiro da posição na história, e se autodefine como jogador que alia a força e garra com a técnica.

"Eu tive uma passagem positiva na Europa. Em seis anos no Porto, ganhei muitos títulos (tetraPortuguês, tri da Taça de Portugal e campeão da Liga Europa) e o meu desejo era mudar, jogar em outra liga. Aqui é um país importante, com times muito fortes e para mim é importante para evoluir, aprender novas coisas."