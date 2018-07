Fugir da zona da degola é a meta da Ponte

O treinador vai contar com a volta do meia Ramírez. Assim, Uendel retorna para a lateral-esquerda e Diego Sacoman será o companheiro de Ferron. No Goiás, David está suspenso, mas William Matheus e Hugo vão para o jogo.

Mais dois jogos completam a rodada. Em Novo Hamburgo, o Internacional recebe o Atlético-MG. Dunga terá de recorrer aos reservas para formar a defesa. O zagueiro Índio continua machucado e Juan está suspenso. No ataque, o treinador escolherá o parceiro de Leandro Damião entre Diego Forlán e Scocco. No Galo, Cuca não poderá contar com meia Dátolo e com o atacante Diego Tardelli.

Em Curitiba, o Atlético-PR recebe o Criciúma, que vem completo. Pedro Botelho é o único desfalque do Furacão.