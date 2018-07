Fukushima quer sediar eventos olímpicos em 2020

Fukushima quer mostrar que está totalmente recuperada do desastre nuclear de 2011, e para isso quer sediar alguns eventos para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

O governador da prefeitura no norte do país realizou conversas com seu equivalente de Tóquio na terça-feira para discutir a questão.

“Precisamos estabelecer uma meta para que possamos mostrar o quanto Fukushima se recuperou”, disse Masao Uchibori, de acordo com a agência Kyodo News, nesta terça-feira.

Uchibori não especificou quais eventos Fukushima quer abrigar, mas partidas de futebol parecem ser mais prováveis, considerando que os jogos normalmente são realizados em todo o país-sede e começam antes da cerimônia de abertura.

O governador de Tóquio, Yoichi Masuzoe, deu boas-vindas para Fukushima, local do pior incidente nuclear do mundo desde Chernobyl em 1986.

“As Olimpíadas devem mostrar ao mundo a reconstrução da região de Tohoku. Queremos cooperar o máximo possível”, disse ele.

(Por Patrick Johnston, em Cingapura)