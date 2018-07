'Fumaça branca' sobe e Flu anuncia Levir Culpi como novo técnico

O Fluminense demitiu o técnico Cristóvão Borges porque as coisas não iam bem nas Laranjeiras. Mas, uma semana depois, a sensação é que o clima é mais leve. Nesta sexta-feira, o clube fez graça para anunciar seu novo treinador. Publicou um vídeo de uma fumaça branca saindo de uma chaminé, numa clara referência ao anúncio de que há um novo papa, e depois revelou que acertou com Levir Culpi.

O anúncio também veio num vídeo bem humorado, estrelado pelo treinador. "Torcedores do Tricolor (Fluminense), preparem suas caixinhas de remédio. Estou levando a minha. Vamos ter emoções, fortes emoções. Espero encontrá-los em breve. Estou feliz e motivado. Um abraço", diz o treinador na curta gravação.

Levir estava sem clube desde que foi dispensado pelo Atlético-MG nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter levado a equipe mineira ao vice-campeonato nacional, o treinador não teve seu contrato renovado. Sua única passagem por clubes cariocas foi pelo Botafogo, entre 2003 e 2004.

O treinador preferido pela diretoria era Cuca, que deixou a China no fim do ano. Levir também negociava paralelamente, o que teria irritado Cuca, que na quinta-feira à noite avisou à diretoria tricolor que estava encerrando as tratativas. Desde então, o anúncio de Levir passou a ser questão de tempo.

A tendência é que o novo treinador ainda não comande o Fluminense no seu próximo compromisso: o América-RJ, domingo, em Xerém. A equipe deve seguir sendo treinada pelo interino Marcão, que levou o time à vitória sobre o Friburguense, por 2 a 1, na quarta-feira à noite. O Flu precisa de um empate na última rodada da primeira fase para se garantir na Taça Guanabara.