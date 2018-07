Funeral de Mandela altera etapa do vôlei de praia

"Como demonstração de respeito e consideração ao incrível impacto que Nelson Mandela teve na transformação da África do Sul nos aspectos político, econômico e social, decidimos dedicar este torneio a ele", disse Sunil Geness, promotor do Open de Durban.

Ele também elogiou a compreensão da FIVB (Federação Internacional de Vôlei) e dos jogadores, que aceitaram a proposta de jogarem semifinais e finais no sábado à noite. A entidade não explicou se antecipou a realização de outras fases da competição para não obrigar as duplas a fazerem quatro jogos em um único dia.

Em Durban será decidida a dupla campeã masculina do Circuito. Janis Smedins e Aleksandrs Samoilovs, da Letônia, lideram o ranking com 250 pontos de folga sobre Pedro Solberg e Bruno Schmidt. A dupla brasileira, que vai se separar ao fim do torneio (Pedro jogará com Emanuel e Bruno com Alison), precisa do título e torcer para que os rivais não passem das oitavas de final. Em caso de vice-campeonato, Pedro e Bruno dependem de os letões pararem na repescagem.

A CBV também inscreveu em Durban as duplas Alison/Vitor Felipe e Thiago/Oscar, que neste ano só havia jogado no Open de Anapa (Rússia) e no Grand Slam de São Paulo. No feminino o Brasil, que já assegurou o título com Talita/Taiana e o vice com Maria Clara/Carol, terá Elize Maia/Fernanda Berti, que também só esteve na Rússia e em São Paulo, e a estreante Thaís/Duda, dupla vice-campeã mundial sub-23. Duda tem apenas 15 anos e será a mais jovem brasileira a jogar o Circuito quando fizer sua estreia, na quinta.