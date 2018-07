Furacão Sandy não interrompe a Maratona de Nova York

NOVA YORK - A maratona de Nova York ocorrerá normalmente neste domingo em Nova York, de acordo com o prefeito Michael Bloomberg. O percurso, como todos os anos, passará pelas cinco regiões da cidade, saindo de Staten Island, uma das áreas mais atingidas pelo furacão Sandy, Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx.

A não ser pelo trecho inicial, o restante do percurso passará por regiões que não sofreram muito com as fortes chuvas e ventos do início desta semana. Ao todo, serão 47 mil participantes, sendo 20 mil estrangeiros. Mesmo no dia do furacão, muitos deles treinavam na região do Central Park, apesar de ficarem do lado de fora do parque, que estava fechado.

“Há milhares de pessoas do mundo todo que vêm até aqui para correr. Decidimos, portanto, em manter a maratona. Acreditamos que até o domingo toda a energia elétrica terá voltado”, disse Bloomberg. A maior parte da cidade, incluindo os trechos dos 42 km da corrida, possui eletricidade. “Muitos negócios dependem desta maratona, não vamos cancelá-la”, disse o prefeito.

Já a primeira partida do Brooklyn Nets, que se mudou de Nova Jersey para o Barclays Center, no Brooklyn, foi cancelada. O adversário seria o New York Knicks, que fica do outro lado do East River, no Madison Square Garden, em Manhattan.

No futebol americano, a partida do New York Giants contra o Pittsburgh Steelers estava prevista para ocorrer normalmente no estádio Metlife, em Nova Jersey, neste domingo. O Estado foi o mais atingido pelo furacão, mas não houve danos ao local das partidas do Giants e também dos Jets.

A temporada do baseball acabou nesta semana, com o San Francisco Giants conquistando a World Series ao vencer os quatro primeiros jogos contra o Detroit Tigers. O Yankees e o Mets, dois times de Nova York, já haviam sido eliminados.