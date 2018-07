Futebol cobra gols, não ética e caráter

Vários fatores deveriam ser relatados aqui para tentar explicar tal fenômeno. Porém, um deles, aquele que o torcedor apaixonado resiste a entender, é que, com raríssimas exceções, dirigentes e jogadores estão pouco ligando para o clube. Enquanto o primeiro grupo preocupa-se apenas com prestígio pessoal e em usar os holofotes naturais do cargo para conseguir visibilidade social e política, o segundo quer dinheiro. Títulos não passam de oportunidades para receber prêmios ou fazer currículo para conseguirem contratos melhores. Ambos manipulam o pobre torcedor que, ludibriado pela paixão, torna-se presa fácil de gestos e frases de efeito. Afinal, o futebol não cobra ética e caráter de quem faz gols.

O caso mais grave é o que envolve Palmeiras e Kleber. Impossível apontar (nem é o caso) o culpado pela crise, mesmo porque não existem santos nesta história. Misture ingredientes nitroglicerínicos, como dirigentes sem personalidade e reféns de compromissos políticos, um técnico temperamental e sem controle do grupo e um atleta que se acha o craque que nunca foi e se mostra mais habilidoso para criar casos do que fazer gols... Pronto, o "kit encrenca" está completo.

No Morumbi, uma conversa com dirigentes, longe dos microfones, mostra o grau do descontentamento destes com os atletas. E vice-versa. Alguns episódios tornaram-se públicos, como a troca de estilingadas entre o presidente Juvenal Juvêncio e o atacante Dagoberto. O estrelismo do volante Casemiro também provocou atritos.

No Corinthians, o fato de o time estar na briga pelo título brasileiro não foi capaz de impedir alguns contratempos. O principal deles diz respeito ao atacante Adriano. Médicos, fisiologistas e diretores não escondem a decepção e as críticas ao comportamento do atleta, que já deveria estar jogando em alto nível há algum tempo. "Errei", tem dito o presidente Andrés Sanchez ao comentar, entre amigos, a contratação de Adriano.

E quem diria, nem mesmo o Santos, campeão paulista e da Libertadores e representante do País no Mundial da Fifa conseguiu escapar destes constrangimentos. Coincidência ou não, desde os desentendimentos públicos que travou com a diretoria no final do primeiro semestre por causa da discussão de um novo contrato, Paulo Henrique Ganso não conseguiu reeditar o futebol que, até pouco tempo atrás, nos fazia discutir quem era melhor, ele ou Neymar? Atualmente não admiramos Ganso, apenas torcemos para que ele volte a jogar o futebol que, um dia, encantou a todos nós.