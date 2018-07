Futebol de extremos Eram 11 minutos do primeiro tempo, Neymar driblou três marcadores do Atlético-MG e chutou no canto do goleiro Victor. Golaço com sua assinatura e com a cara do bom futebol brasileiro. No mesmo jogo, pouco mais tarde, o zagueiro Rafael Marques se chocou com um companheiro e caiu desacordado. Foram necessários 15 minutos até que o levassem ao hospital, porque a falta de uma rampa de acesso na Vila Belmiro impediu a entrada da ambulância no campo. Retrato do mau futebol brasileiro.