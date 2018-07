Primeiro, abro um parêntese. Há quem ache a Vila Belmiro um estádio provinciano e atrasado. Não compartilho a opinião. Essa jogada se passou a uns 15 ou 20 metros de onde eu estava sentado. Em que outro estádio do mundo isso teria acontecido? Em nenhum outro, me permito dizer. Na Vila há essa intimidade entre o torcedor e o jogo, que se perde em estádios maiores, mais modernos, e etc, nas badaladas arenas contemporâneas. Para quem vai a um estádio simplesmente para ver uma partida de futebol, como é meu caso, o resto todo é secundário. Sendo o gramado bom, havendo visibilidade do campo inteiro e proximidade física com o jogo, para mim é suficiente. É tudo o que quero de um estádio. E a Vila me oferece isso. O Pacaembu, em termos, também é um bom lugar para ver jogo. Os outros distanciam e esfriam o futebol. Melhor ver pela TV.

Enfim, pela proximidade da jogada, pude observá-la bem. Mas não posso dizer que a tenha compreendido de imediato. Algumas pessoas ao meu lado perguntaram: "Mas o que ele fez?" Houve discussão. Teria sido um mero acidente? Não foi, claro. Depois de reprisada centenas de vezes pela TV e espalhada pela internet ao mundo todo, a jogada parece clara. A bola veio espirrada, pelo alto, e com a sola da chuteira Neymar fez tabelinha com o chão para que ela encobrisse o atarantado Nunes, que deve ter ficado tão surpreso com o lance como nós todos ficamos, na plateia.

Não resultou em gol. E daí? Guardadas as proporções, sinto que esse lance vai entrar para a antologia do futebol de arte como entrou o drible de corpo de Pelé em Mazurkiewicz na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Uruguai. Ambos são brilhantes, frutos do raciocínio instantâneo do craque, e deixam a todos surpreendidos e sem ação. Tanto adversários como o público. A compreensão da jogada só vem instantes depois de completada. Esse é o momento mais puro do que se chama futebol de poesia. O lance inesperado, aquele que só se entende depois (mas o craque-poeta o antevê) produz esse efeito de beleza estonteante. Agora, incorporado ao repertório, pode ser repetido. Não terá o mesmo efeito. Só quando criado e mostrado pela primeira vez provoca esse efeito sublime.

Pois bem, que a "vítima" da jogada, Nunes no caso, ache ruim, é humano, demasiado humano. Rogério, quando levou a famosa série de pedaladas de Robinho, na final do Campeonato Brasileiro de 2002, dizia que só ele e Deus sabiam a noite que havia passado depois do jogo. Agora, que nós, amantes do futebol-arte, estejamos discutindo a sério se Neymar tem ou não o direito de fazer esse tipo de jogada, me parece um tanto absurdo. Na minha opinião, ele tem não apenas o direito, mas a sagrada obrigação de fazê-lo. É dever do artista encantar o público e fazê-lo sonhar.