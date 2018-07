Futebol e identidade

Está bom - não deixa de ser verdade. Os torneios domésticos não têm a força de uma vez. Alguns nunca foram nenhuma maravilha. Outros, como o de São Paulo, eram animados e aguerridos, mas passaram para segundo plano desde que se resolveu dar importância maior para os eventos nacionais, com mais apelo comercial, sobretudo para a televisão. É constatação. Porém, ricos ou pobres, todos tinham profundo significado esportivo, econômico até e sentimental para suas respectivas comunidades. Esbanjavam charme.

Não quero derrapar no terreno do saudosismo, embora saiba que o risco seja grande. Mas assassinar os estaduais é dar um pontapé na identidade local, é pasteurizar tudo, é afogar peculiaridades geográficas, culturais e históricas. Pode-se alegar que somos um só país e que, portanto, necessitamos de integração. Ok, bacana, apesar de comportar ranço da época do Brasil Grande. Com exceção de uns cabeças de vento, por aqui não há movimentos separatistas. Pelo menos que se deva levar a sério.

Mesmo que tenhamos o sentimento comum de nação, acho um tremendo desatino abrirmos mão de características nativas. Alguém com o mínimo de sensatez diria tratar-se de besteira acabar com lendas amazônicas como a do boto cor de rosa? Você defende o fim do frevo pernambucano? Ou a morte do boi-bumbá no Maranhão? Por que não extinguirmos as baianas do acarajé em Salvador? Que tal banir o tacacá das ruas de Belém? Ou refazermos a receita do tutu à mineira? Que se decrete que o chimarrão deva cair em desuso no Sul. Tudo em nome da uniformidade da pátria.

Erro grotesco imaginar algo desse tipo. Assim como não faz sentido teimar que tenhamos uma só maneira de falar, ou que esta ou aquela pronúncia seja a correta. Vão respeitados sotaques e dialetos. Se no Norte se fala Dário e no Sul se diz Darío (0 acento é proposital), ambos estão corretos. Pode ser Jáime em São Paulo ou Jâime no Rio que não há problema algum. Nem catorze ou qüatorze. Roráima ou Rorâima. Ou bombeiro/encanador, trocador/cobrador.

Da mesma forma deveriam ser honrados os estaduais e o que têm de original, característico. A força do dinheiro, em primeiro lugar, e a incompetência de dirigentes a reboque conspiram para a debilidade da fonte de origem e fama de nossas equipes.

À custa de repetição, os meios de comunicação nos impingem a noção de que Corinthians x Flamengo diz mais ao coração do torcedor do que Corinthians x Palmeiras ou Fla x Vasco. Nem aqui nem na China! Porque nesse caso o bairrismo, praticamente em sentido literal, prevalece e é salutar; evoca rivalidade que surgiu no quintal de casa e não morrerá.

Não tenho dúvida de que seguirei com aperto as dificuldades de Comercial, Guarani, Botafogo, Ponte, XV de Piracicaba no campeonato que começou ontem. Assim como tenho certeza de que me emocionarão muito os jogos que farão contra Lusa, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians do que batalhas do Campeonato Brasileiro. Exceto aquelas entre paulistas ou as estritamente decisivas.