Futebol e mundiais de basquete e vôlei agitam o fim de semana

O final de semana será recheado no mundo dos esportes. No Brasil, destaque para mais uma rodada completa do Brasileirão , que está chegando em sua metade, com liderança absoluta do Cruzeiro. Para as equipes paulistas, os objetivos são distintos. Enquanto São Paulo Corinthians , na parte de cima da tabela, encaram Figueirense e Fluminense, respectivamente, pensando em se aproximar do líder, o Santos quer se reencontrar com as vitórias diante do Botafogo, que luta para escapar do rebaixamento.

E por falar nas últimas posições da tabela, o agora centenário Palmeiras , que na terça-feira completou 100 anos, volta a campo para se afastar das últimas posições. O jogo será contra o Inter, que vem de má sequência e também precisa se recuperar. O time de Ricardo Gareca é 16º, com 17 pontos - o primeiro fora da zona de descenso.

O Palmeiras joga sábado, no Pacaembu. O goleiro Fábio, que na derrota de 1 a 0 contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, fez importantes defesas, pede o apoio do torcedor contra o Inter.

JOGOS DA 18ª RODADA

Sábado

Palmeiras x Inter - 18h30

Cruzeiro x Chapecoense - 18h30

Domingo

Botafogo x Santos - 16h

Corinthians x Fluminense - 16h

Coritiba x Atlético-MG - 16h

Figueirense x São Paulo - 16h

Sport x Criciúma - 16h

Goiás x Atlético-PR - 18h30

Grêmio x Bahia - 18h30

Vitória x Flamengo - 18h30

FUTEBOL EUROPEU

Campeonato Inglês começou com tudo, principalmente para Chelsea, Manchester City, Swansea e Tottenham, equipes que estão com 100% de aproveitamento após duas rodadas. Entre esses times, destaques para o Chelsea, de José Mourinho, que tem um difícil desafio contra o Everton. E também para o Tottenham, que faz o clássico da rodada com o Liverpool. Outro atrativo interessante na Liga Inglesa é o rendimento do Manchester United, que começou a temporada muito mal e continua buscando sua primeira vitória. Neste sábado, o time de Louis Van Gaal encara o recém-promovido Burnley.

Na Espanha , os favoritos Real Madrid Barcelona entram em campo apenas no domingo. Depois de vitórias tranquilas na estreia, as equipes jogam fora de casa contra Real Sociedad e Villarreal, respectivamente. Neymar treina para ajudar o Barcelona. Na Franca, e falando em favoritismo, o atual bicampeão Paris Saint-Germain coloca suas estrelas em campo para encarar o Saint Etienne. Na Alemanha, o multicampeão Bayern de Munique faz o clássico com o Schalke 04.

E para quem estava com saudades, o Campeonato Italiano está de volta e começa cheio de emoções, com direito a clássicos entre Milan e Lazio e Roma e Fiorentina. A Juventus, atual tricampeã, inicia sua busca pelo quarto scudetto fora de casa,contra o Chievo Verona.

JOGOS DA EUROPA NA TV

Sábado

Burnley x Manchester United - 8h35 - ESPN Brasil

Manchester City x Stoke City - 10h50 - ESPN Brasil

Everton x Chelsea - 13h25 - FOX Sports

Schalke 04 x Bayern de Munique - 13h25 - ESPN Brasil

Chievo x Juventus - 13h - FOX Sports 2

Roma x Fiorentina - 15h30 - FOX Sports

Atlético de Madrid x Eibar - 15h55 - ESPN Brasil

Domingo

Tottenham x Liverpool - 9h20 - ESPN Brasil

Benfica x Sporting - 14h55 - ESPN+

Real Sociedad x Real Madrid - 15h55 - ESPN Brasil

BASQUETE

Chegou a hora! O Mundial de Basquete , disputado na Espanha, finalmente começa neste sábado e a seleção brasileira tem como primeiro compromisso a França, atual campeã europeia. A partida está marcada para as 13 horas e terá transmissão da ESPN+ e do Sportv. No domingo, no mesmo horário, o Brasil volta à quadra para pegar a seleção do Irã. Além do Brasil, outros jogos de destaque do fim de semana no Mundial são os da sempre favorita seleção norte-americana, que encara Finlândia e Turquia. A Espanha, anfitriã do torneio e considerada a segunda força, joga contra Irã e Egito.

VÔLEI

E se começa o Mundial de Basquete, outra modalidade com evento importante é o vôlei , com o Campeonato Mundial masculino, na Polônia. O torneio, que se inicia neste sábado e vai até o dia 21 de setembro, porém, não tem jogos da seleção brasileira no fim de semana. A estreia do Brasil é segunda-feira, contra a Alemanha.

TÊNIS

O US Open chega ao fim de sua primeira semana e, a cada jogo, é mais difícil de saber o que vai acontecer com os maiores tenistas do mundo, já que os favoritos vão passando de fase e ficando mais perto do título do último Grand Slam do ano. A competição está sendo transmitida quase em sua totalidade pela ESPN e pelo SporTV 2.

JUDÔ

O Mundial de Judô chega em seus dias decisivos. Empolgado com a medalha de ouro conquistado por Mayra Aguiar na categoria até 78 kg, novos judocas brasileiros sobem ao tatame para tentar conquistas para o Brasil. A competição, disputada na Rússia, está sendo transmitida durante a madrugada pelo SporTV e ESPN.

STOCK CAR