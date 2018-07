Futebol e religião

Há uma relação iniludível entre a religião e o desporto designado o espetáculo desportivo. É que tanto a religião como o espetáculo desportivo não cessam de criar deuses. Não surpreende, por isso, que o futebol haja tomado o lugar da religião e tornou-se, hoje, um espaço que "religa" as pessoas por meio de novas crenças e de novos deuses. Pelé, Garrincha, Maradona, Cruyff, Eusébio, Platini, Zidane, Cristiano Ronaldo, Kaká, Figo, Leonel Messi, etc. são os novos deuses de uma sociedade onde "Deus morreu".

O segredo do sucesso do futebol reside no fato de, nele, não se usarem as mãos e bem pouco a linguagem e, sem as mãos e a linguagem, diminui a consciência, o espírito crítico e libertam-se os instintos mais primitivos. Qualquer exemplo acabado do senso comum discute futebol, julgando-se sábio, nesta matéria. É que, para falar de futebol, ninguém precisa pensar muito. Sem as mãos e a linguagem, o futebolista não ultrapassa níveis muito baixos de consciência.

A sua vida profissional é uma verdadeira exaltação dos sentidos. Como escreve Álvaro Magalhães, no seu livro História Natural do Futebol: "(...) o jogador de futebol, privado de consciência e carregado de instinto, ganha acesso à intensidade da vida pré-humana e experimenta a matéria de que éramos feitos, antes de sermos o animal evoluído que hoje somos".

Não é verdade também que se diz que Deus escondeu dos sábios o conhecimento religioso que as pessoas ingênuas e simples possuem? Não é verdade que o Deus de Abraão, Isaac e Jacob não é o mesmo Deus dos filósofos?...

O futebolista é um ser de puro instinto. Daí que seja tão vasta a fauna futebolística. Eusébio era a "pantera negra"! José Henriques era o "gato"! Yashin era a "aranha negra"! O argentino Kempes era a "gazela"! O seu compatriota Ardiles era a "formiguinha"! Edmundo era o "animal"! Enfim, os grandes jogadores parecem animais... de "casta", ou de "classe".

Só que o futebol atual reproduz e multiplica as taras da sociedade capitalista, onde o lucro é tudo e o ser humano quase nada! Poucos são os que se lembram que tem de ser mais importante o reconhecimento dos Direitos Humanos nos jogadores de futebol do que todos os campeonatos e taças do mundo. O doping, a corrupção, os salários em atraso são alguns dos mais importantes aspectos do predomínio do economicismo no futebol de hoje. Que os futebolistas que dele são vítima passem a ser respeitados, não como deuses (que não o são), mas como seres humanos. Os futebolistas profissionais são "criaturas em perigo", porque a sua humanidade está demasiadas vezes em risco. Mesmo quando os adeptos estão diante dos seus ídolos como verdadeiros crentes. Ou os acompanham como autênticos peregrinos.

Não será de lembrar, neste passo, que o futebol profissional provoca uma lesão grave de três em três anos (dizem as estatísticas) naqueles que o praticam? Ou que não são nítidos os critérios econômico-financeiros dos dirigentes dos clubes? Ou ainda que domina, no nosso futebol, um pseudo-profissionalismo que exige tudo dos jogadores, embora sejam quase nada os vencimentos, sem esquecer que é frequente o descumprimento salarial por parte dos clubes?

Os futebolistas não são deuses, são pessoas! Pessoas só e nada mais! Escreveu Albert Camus que "o ser humano é a única criatura que se recusa a ser o que é". De fato, que seria do ser humano se não tivesse utopias, sonhos, desejos? Andaria, por aí, amorfo, resignado, sem fé e sem esperança. Que os futebolistas, eles também, façam suas as palavras de Ernst Bloch: "O que é não pode ser". O notável pensador peruano José Carlos Mariátegui afirmou que "devemos não apenas conquistar o pão, mas também a beleza". Incluindo, acrescento eu, a beleza moral! O futebol não pode continuar a ser uma religião onde os deuses não passam de bestas esplêndidas. Para proveito de alguns (poucos) e alienação de quase todos. Como já o venho dizendo, há muitos anos: o desporto de alta competição reproduz e multiplica as taras da sociedade capitalista. O "torcedor" que ainda não viu isto, ainda não viu nada!

