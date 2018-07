Futebol feminino abre preparação olímpica já em janeiro

Com a experiência de ter ocupado o cargo entre 2006 e 2008, Jorge Barcellos voltou ao comando da seleção, no lugar de Kleiton Lima, e já reestreou com título no Torneio Cidade de São Paulo - na final de domingo, ganhou da Dinamarca. Mas seu objetivo é mesmo a Olimpíada de Londres, programada para começar no dia 27 de julho. Por isso, a preparação será longa e intensa.

Jorge Barcellos pretende fazer uma convocação por mês até definir o grupo que vai para a Olimpíada de Londres. Nessa primeira lista, anunciada nesta segunda-feira, foram chamadas 25 jogadoras, mas nenhuma que atue fora do Brasil - assim, as estrelas Marta e Cristiane estão de fora. E elas ficarão trabalhando na Granja Comary entre os dias 16 e 30 de janeiro.

A seleção brasileira também já tem quatro amistosos marcados nesse período de preparação olímpica. Em março, o time do Brasil viaja ao Japão para enfrentar as japonesas, atuais campeãs mundiais, e as norte-americanas, que ganharam a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim (2008). Depois, ainda jogará contra Portugal e França, em datas e locais indefinidos.