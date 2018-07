Futebol feminino anuncia lista de convocadas para Olimpíada

Ambas são algumas das mais experientes do grupo. Mesmo com apenas 26 anos, Marta vai para sua terceira Olimpíada e é a principal esperança da seleção, que ainda busca seu primeiro ouro na competição. Situação semelhante à da atacante Cristiane, que tem 27 anos e também vai para seu terceiro Jogos.

A mais experiente do elenco, no entanto, é a meio-campista Formiga. Aos 34 anos, a jogadora do São José disputará sua quinta edição de Jogos Olímpicos. Por outro lado, a seleção também contará com nomes como o da atacante Thaisinha, do Vitória, de Pernambuco, que tem apenas 18 anos e vai para sua primeira Olimpíada.

Esta será a quinta edição do torneio de futebol feminino em Jogos Olímpicos, sendo que a primeira foi em Atlanta, em 1996. Nas duas primeiras participações, o Brasil ficou na quarta colocação. Já nas duas últimas (Atenas, em 2004, e Pequim, em 2008), a seleção conquistou a medalha de prata, perdendo para os Estados Unidos na final.

Antes de ir para Londres, as comandadas de Jorge Barcellos disputarão um torneio preparatório na Suíça, no qual enfrentarão Colômbia e Canadá. A estreia na Olimpíada será diante de Camarões, no dia 25 de julho. Além das camaronesas, as outras adversárias do grupo serão Nova Zelândia e Grã-Bretanha, dona da casa.

Confira a lista de 18 convocadas:

Aline Pellegrino - Football Club Roosiyanca/Rússia

Andreia Suntaque - Juventus/SP

Barbara Micheline - Foz Cataratas/PR

Bruna - Foz Cataratas/PR

Cristiane - Football Club Roosiyanca/Rússia

Daiane - São José/SP

Elaine - Tyreso/Suécia

Erika - Centro Olímpico/SP

Ester - Football Club Roosiyanca/Rússia

Fabi - Football Club Roosiyanca/Rússia

Formiga - São José/SP

Francielle - São José/SP

Grazielle - Associação Portuguesa de Desportos - Lusa/SP

Marta - Tyresö/Suécia

Maurine - Centro Olímpico/SP

Renata Costa - Foz Cataratas/PR

Rosana - Olympique Lyonnais/França

Thaisinha - Vitória/PE