Futebol internacional e Mundial de Surfe agitam o fim de semana

surfe, O ano está perto do fim, o Campeonato Brasileiro já acabou, mas isso não quer dizer que o mundos dos esportes está "de férias". Entre sábado e domingo, muita emoção está garantida para quem gosta de futebol internacional boxe e também as ligas norte-americanas de basquete futebol americano , que vivem fase de decisão.

FUTEBOL INTERNACIONAL

INGLATERRA

Depois da derrota para o Newcastle na última rodada, o Chelsea vê ameaçada a sua liderança no Campeonato Inglês , principalmente por causa do crescimento das duas equipes de Manchester. Para "voltar à rota", a equipe de José Mourinho encara o Hull City no sábado. No mesmo dia, o Manchester City joga fora de casa contra o Leicester. Já o United tem pela frente o clássico contra o Liverpool, no domingo. Atual sexto colocado, o Arsenal enfrenta o Newcastle.

ESPANHA

Campeonato Espanhol "pega fogo" na disputa entre os três maiores clubes do país e o Barcelona , atual segundo colocado, mantém a sua perseguição ao Real Madrid enfrentando o Getafe fora de casa. Será que vem mais um show de Neymar Messi e Suárez? Na terceira posição, o Atlético de Madrid desafia o Villarreal, enquanto o Sevilla, uma posição atrás, joga contra o Eibar.

ITÁLIA

É praticamente inevitável pensar que o Campeonato Italiano ficará, mais uma vez, entre Juventus e Roma. As duas equipes já abriram vantagem sobre seus principais concorrentes e, neste fim de semana, têm difíceis testes contra os rivais Sampdoria e Genoa, respectivamente. Outro jogo de destaque da rodada é entre o sétimo colocado Milan e o Napoli, atual quinto na tabela.

OUTROS CAMPEONATOS

Com sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão , o Bayern de Munique tenta manter a boa folga enfrentando o Augsburg, atual terceiro colocado. Na vice-liderança, o Wolfsburg encara o Paderborn. Ainda em recuperação na tamporada, o Borussia Dortmund vai até a capital do país para enfrentar o Hertha Berlin. Os dois times estão empatados na tabela, com 14 pontos em 14 jogos.

Na França, Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain continuam na disputa pela liderança. Atual primeiro colocado, o time de Marselha faz o clássico da rodada com o Monaco, enquanto os parisienses encaram o Guingamp.

JOGOS DA TV

SÁBADO

Augsburg x Bayern de Munique - 12h30 - ESPN

Leicester x Manchester City - 13h - ESPN Brasil

Chelsea x Hull City - 13h - FOX Sports

Hertha Berlin x Borussia Dortmund - 13h - ESPN+

Arsenal x Newcastle - 15h30 - FOX Sports

Mainz x Stuttgart - 15h30 - ESPN Brasil

DOMINGO

Ajax x Uthecht - 9h30 - ESPN

Juventus x Sampdoria - 9h30 - FOX Sports

Manchester United x Liverpool - 11h30 - ESPN Brasil

PSV x Twente - 11h30 - ESPN

Genoa x Roma - 12h - FOX Sports

Udinese x Verona - 12h - FOX Sports 2

Swansea x Tottenham - 14h - ESPN Brasil

Guingamp x PSG - 14h - ESPN

Atlético de Madrid x Villarreal - 16h - ESPN Brasil

Milan x Napoli - 17h45 - FOX Sports

Porto x Benfica - 18h - ESPN Brasil

Racing x Godoy Cruz - 21h30 - FOX Sports 2

MUNDIAL DE CLUBES

Além das grandes ligas europeias, que não param, outro destaque no mundo do futebol é o Mundial de Clubes , que ainda vive suas fases preliminares. Neste sábado, conheceremos os rivais de Real Madrid e San Lorenzo, os favoritos a decidirem o título. O Setif, da Argélia, encara o Auckland City, enquanto o mexicano Cruz Azul joga contra o Western Sydney Wanderers, campeão da última Liga dos Campeões da Ásia. O SporTV e o FOX Sports fazem cobertura completa da competição.

SURFE

Estado acompanha o Pipe Masters in loco e com todas as informações da competição que pode ser histórica para o Brasil. O fim de semana promete muita emoção para o torcedor brasileiro. Gabriel Medina , líder do circuito mundial de surfe , está cada vez mais perto de seu primeiro título e disputa a etapa decisiva, no Havaí, com vantagem sobre os rivais Mick Fanning e Kelly Slater, que também têm chances de conquista. Oacompanha o Pipe Masters in loco e com todas as informações da competição que pode ser histórica para o Brasil.

BASQUETE

A temporada continua quente na NBA e o fim de semana é, mais uma vez, de grandes jogos. No sábado, o Golden State Warriors, melhor time da liga até aqui, com 14 vitórias consecutivas, encara o Dallas Mavericks, uma das equipes mais fortes da Conferência Oeste. No domingo, o clima de rivalidade toma conta do Leste, com o Miami Heat enfrentando o Chicago Bulls. O New York Knicks, com um desempenho bastante ruim, joga contra o Toronto Raptors, líder da conferência.

FUTEBOL AMERICANO

NFL está muito perto de conhecer os seus classificados para os playoffs e os jogos ganham ainda mais emoção. Em San Diego, o Chargers, atual vice-líder de sua conferência, faz um duelo direto com o denver Broncos, enquanto o New England Patriots, um dos melhores times da temporada, joga contra o Miami Dolphins. Seattle Seahawks e San Francisco 49ers, rivalidade que cresceu nos últimos anos, também se enfrentam. No jogo da noite, o Dallas Cowboys encara o Philadelphia Philadelphia Eagles. A ESPN e o Esporte Interativo fazem a cobertura completa da rodada.

FUTSAL

A seleção brasileira feminina de futsal tenta mais uma vez mostrar porque é considerada uma das grandes forças do esporte e conquistar mais uma edição do Mundial, que está sendo disputado na Costa Rica. O Brasil já está garantido nas semifinais, marcadas para sábado. A final do torneio acontece no domingo.

BOXE