Futebol quente no País e Europa: veja destaque do fim de semana

Corinthians e A palavra é recuperação para os times paulistas no Campeonato Brasileiro . Enquanto São Paulo Santos , que tropeçaram na última rodada, querem retomar o caminho das vitórias nos jogos contra Fluminense, Atlético-PR e Goiás, respectivamente, para continuarem na parte de cima da tabela e disputa por vaga na Libertadores de 2015, o Palmeiras , que venceu no meio de semana, sonha manter o ritmo do triunfo sobre o Vitória na partida contra o Figueirense e conseguir sair da zona de rebaixamento.

Outros jogos que chamam atenção na 25ª rodada são a visita do líder Cruzeiro ao Sport, que faz grande campanha no Brasileirão, o vice-líder Internacional enfrentando o Coritiba para confirmar o bom momento e o duelo entre Botafogo e Grêmio, que novamente coloca à prova sua defesa, que não toma gol há mais de 700 minutos.

25ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Sport x Cruzeiro - 18h30

Chapecoense x Criciúma - 18h30

São Paulo x Fluminense - 21h

Domingo

Botafogo x Grêmio - 16h

Atlético-PR x Corinthians - 16h

Atlético-MG x Vitória - 16h

Bahia x Flamengo - 16h

Santos x Goiás - 18h30

Inter x Coritiba - 18h30

Figueirense x Palmeiras - 18h30

FUTEBOL EUROPEU

Os campeonatos europeus estão começando a esquentar e, em todos os principais torneios, algumas equipes já se destacam e despontam como favoritas ao título. Será que esse panorama se mantém no fim de semana?

INGLATERRA

Dois clássicos históricos movimentam a rodada do Campeonato Inglês . Em Londres, o Arsenal, em início animador de temporada, tem difícil teste contra o maior rival Tottenham. Na "terra dos Beatles", o Liverpool de Gerrard e Balotelli enfrenta o Everton, que venceu apenas um jogo em cinco disputados. Entre os outros favoritos ao título, Chelsea e Manchester United contam com o apoio de suas torcidas para superar Aston Villa e West Ham. O Manchester City, que tropeçou nas últimas três rodadas, tenta a recuperação contra o Hul City fora de casa.

ESPANHA

Depois de tropeçar no Málaga, o Barcelona perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e foi alcançado na liderança do torneio por Valencia e Sevilla, que também continuam invictos. E para voltar a ganhar, o time de Neymar Messi recebe o frágil Granada no Camp Nou, enquanto os rivais pela ponta têm difíceis desafios fora de casa. O Valencia enfrenta o Real Sociedad, enquanto o Sevilla faz o jogão da rodada contra o atual campeão Atlético de Madrid. Já o Real Madrid conta novamente com a excelente forma de Cristiano Ronaldo , autor de nove gols nos últimos quatro jogos, para encarar o Villarreal.

ITÁLIA

Nenhuma grande novidade no Campeonato Italiano até agora e os favoritos Roma e Juventus acumulam vitórias e vão mantendo a campanha perfeita em quatro jogos disputados. Neste fim de semana, quem tenta derrubar os "gigantes" são Verona, que vai até a capital italiana enfrentar os romanistas, e a Atalanta, que recebe Carlitos Tevez e companhia. O Milan, que teve início animador, mas tropeçou nos últimos dois jogos, encara o Cesena domingo, mesmo dia em que a Inter recebe o Cagliari.

OUTROS CAMPEONATOS

A Alemanha vai "parar" com o grande clássico entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, jogo considerado como a maior rivalidade em todo o país. As equipes, que ainda não conseguiram embalar na temporada, esperam vencer para finalmente começar a perseguição ao poderoso Bayern de Munique , que já é líder do campeonato. Neste fim de semana, o time de Guardiola encara o Colônia.

JOGOS NA TV

Sábado

Liverpool x Everton - 8h45 - ESPN Brasil

Colônia x Bayern de Munique - 10h30 - ESPN +

Villarreal x Real Madrid - 10h30 - ESPN

Chelsea x Aston Villa - 11h - ESPN Brasil

Manchester United x West Ham - 11h - FOX Sports

Hull City x Manchester City - 11h - FOX Sports 2

Roma x Verona - 13h - FOX Sports 2

Arsenal x Tottenham - 13h30 - FOX Sports

NAC x Ajax - 13h30 - ESPN +

Atlético de Madrid x Sevilla - 15h - ESPN Brasil

Atalanta x Juventus - 15h30 - FOX Sports

Domingo

Cesena x Milan - 10h - FOX Sports

Deportivo x Almeria - 12h - ESPN

Nantes x Lyon - 12h - ESPN Brasil

WBA x Burnley - 12h - FOX Sports

Genoa x Sampdoria - 15h30 - FOX Sports

VÔLEI

O Brasil continua irresistível no Mundial de Vôlei da Itália e, depois de três jogos e três vitórias, já garantiu a classificação para a segunda fase da competição. No fim de semana, apesar de ser para cumprir tabela, a equipe de José Roberto Guimarães encara as difíceis seleções da Turquia e Sérvia, respectivamente, no sábado e domingo, às 15 horas, com transmissão completa do SPORTV.

VÔLEI DE PRAIA

A etapa de Barueri do Circuito Mundial de Vôlei de Praia chega em seu final e as duplas brasileiras estão dando show de bola. A TV Globo transmite a final masculina da competição na manhã de domingo. BASQUETE Depois do fim do Mundial de basquete masculino, chegou a hora da disputa entre as mulheres, que jogam pelo título na Turquia. A seleção brasileira é uma das equipes no torneio e espera voltar a ser uma das melhores do mundo. No primeiro fim de semana de disputa, o Brasil encara a República Checa, sábado, e a Espanha, domingo. O torneio terá transmissão do SPORTV e da ESPN.

SURFE

O brasileiro Gabriel Medina está cada vez mais perto de se tornar campeão mundial de surfe. Com vantagem considerável sobre o 11 vezes campeão Kelly Slater, o paulista de apenas 20 anos é um dos favoritos ao título da etapa de Hossegor, na França, e já começou dando show na sexta-feira, passando diretamente para a terceira fase da disputa, que terá provas também no sábado e domingo.

TÊNIS

O foco do tênis mundial está na Ásia e o fim de semana é de definição para os tradicionais torneios de Shenzen e Wuhan, ambos na China. No primeiro, o britânico Andy Murray vem confirmando o seu favoritismo e está a dois jogos de ficar com o título. Já na França, o brasileiro Thomaz Bellucci também tenta um título. Ele está na semifinal do Challenger de Orleans.

FUTEBOL AMERICANO

O fim de semana é especial para a NFL. A liga de futebol americano desembarca em Londres para a realização do jogo entre Miami Dolphins e Oakland Raiders, pior time da liga até o momento. O jogo acontece no domingo, a partir das 14 horas e será transmitido pela ESPN. Outros jogos de destaque são entre Chicago Cubs e Green Bay Packers e entre os rivais Dallas Cowboys e New Orleans Saints.

STOCK CAR

A Stock Car chega a Santa Cruz do Sul e a disputa promete ser intensa entre os líderes do campeonato, com 15 pontos separando o primeiro do quarto colocado no ano. As duas corridas acontecem no domingo, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão da TV Globo.