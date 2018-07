Futebol se despede de 'São Marcos'

SÃO PAULO - Esta terça-feira é dia de muita emoção e homenagens no estádio do Pacaembu. Marcos, aposentado desde janeiro, vai se despedir do futebol. Sai de cena um dos grandes do mundo da bola, um ídolo acima de todas as rivalidades clubísticas. A festa começa às 22h para um público estimado em 37 mil admiradores de "São Marcos". Ao lado do goleiro, convidados ilustres. De um lado, o Palmeiras de 1999, campeão da Libertadores. Do outro, a seleção brasileira do penta em 2002.

Marcos defendeu o Palmeiras em 530 partidas, conquistou 11 títulos, o principal deles a Libertadores de 1999, um dos maiores feitos da história do clube. O último jogo profissional foi no dia 18 de setembro de 2011, no empate por 1 a 1 com o Avaí, na Ressacada, pelo Brasileirão. Suas façanhas não foram ainda maiores por causa das dores e a série de cirurgias que sofreu ao longo da carreira. Mas o que mais chama a atenção são o amor e o respeito entre clube, ex-jogador e torcida, cada vez mais raros no futebol mundial.

Nem mesmo o rebaixamento para a Série B em 2002, poucos meses depois de conquistar a Copa do Mundo, e uma proposta do poderoso Arsenal foram suficientes para afastá-lo do Palmeiras. Pelo contrário, nos momentos de maiores dificuldades era quando ele parecia mais palmeirense, mesmo que isso significasse dar declarações polêmicas que aumentassem a crise.

Nada apagou ou diminuiu sua idolatria. Falar mal de Marcos é arrumar confusão com muita gente. Há anos ele deixou de ser apenas um goleiro que vestia a camisa 12 do Alviverde. Os poucos que tentavam reclamar de suas declarações, marcadas pela autenticidade e por falar o que o torcedor pensava, tinham de se calar quando viam os milagres que ele fazia debaixo das traves. Sua postura dentro e fora de campo o transformou em "São Marcos", posto que até os rivais se negam a criticar.

Tanto respeito serve até como exemplo para o elenco atual. Marcos foi bastante citado pelo presidente Arnaldo Tirone e pelo técnico Gilson Kleina ao falar sobre jogadores - principalmente Barcos - que pensavam em deixar o clube por não querer disputar a Série B em 2013.

Seus feitos não se limitam apenas ao que fez pelo Palmeiras. Na seleção brasileira honrou o apelido dado pela torcida e foi um dos destaques da conquista do penta mundial. Assim, nada mais justo do que o seu adeus se transformar em um jogo entre os dois times que mais marcaram sua carreira, o Palmeiras de 1999 e a seleção de 2002.

No time alviverde estão confirmados Arce, Júnior, Cléber, César Sampaio, Zinho, Alex, Paulo Nunes, Oséas, Evair e Euller. Eles ainda terão o reforço de grandes ídolos na história do clube, como Ademir da Guia e Edmundo. Pela seleção, garantiram presença Dida, Roberto Carlos, Rivaldo, Edilson, Luizão, Denílson e Ronaldo Fenômeno. Luiz Felipe Scolari, atual comandante da seleção, também vai estar presente - Felipão era o técnico do Palmeiras de 99 e da seleção de 2002.

CRAQUE DE UM TIME SÓ

Embora tenha sido fundamental nos dois times, Marcos só vai atuar pelo Palmeiras nesta terça-feira. Existe um projeto para que ele ganhe um busto no clube, mas, para isso, não pode enfrentar o Alviverde. E, como não podia deixar de ser, vestirá a camisa 12, com a qual tanto brilhou e fez com que o número estampasse a camisa de goleiro titular do Palmeiras.