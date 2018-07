Futebol sem craques

Seja qual for o resultado do próximo domingo, a zebra de anteontem já forneceria material para reflexão. Antes do jogo, havia quem esperasse um massacre do Santos, que afinal tem o melhor ataque da competição e é o time mais bem classificado. Mais prudentes, outros previam uma vitória simples do time da Vila que, afinal, jogava contra a melhor defesa do Paulistão, ou Paulistinha, conforme o gosto do comentarista.

Não conheço ninguém que tivesse apostado no Ituano. Talvez nem em Itu. No entanto aconteceu. Não apenas porque o futebol é uma "caixinha de surpresas", como se diziam os antigos, como porque ninguém ganha (ou perde) jogo de véspera. E as mesmas pessoas que não davam a mínima para o Ituano hoje admitem, de maneira unânime, que o time do interior jogou melhor do que o do litoral. Mais ainda: que perdeu ótima chance de ampliar o marcador, fato que talvez venha a lamentar domingo próximo. Ou não.

O fato é que não se sabe como o Santos reagirá tendo que jogar para ganhar, já que o empate é do adversário. Se marcar logo de cara, tudo bem. Mas, e se for sendo cozinhado em fogo brando, terá nervos para buscar o gol sem se expor demais e cair nas armadilhas do técnico Doriva?

Só o jogo vai dizer, o que não é uma forma de ficar em cima do muro, mas simplesmente admitir que o jogo da bola é suficientemente complexo para relegar ao descrédito quem ousa formular julgamentos definitivos e prever resultados. O futebol tem horror aos profetas e vinga-se deles expondo-os ao ridículo.

De qualquer forma, o Ituano já provou uma coisa: não conseguiu essa vantagem por acaso, mas sim porque jogou melhor que o adversário. O resultado não se explica apenas porque o Santos jogou mal. Explica-se porque o Ituano jogou bem. Enfrentou melhor do que o Santos o fato de jogar no campo neutro do Pacaembu, opção que a Federação Paulista de Futebol impôs, com a doce anuência dos dois clubes, ambos de olho numa renda melhor do que teriam casos as finais se jogassem em seus respectivos campos.

A propósito: a concordância em abrir mão da única vantagem que tinha pela melhor campanha, a de decidir na Vila Belmiro, deve tirar o sono da diretoria santista até domingo. Caso o Santos perca o título, isso lhe será cobrado. E em ano eleitoral.

Em todo caso, limitando-nos ao futebol jogado ao longo do campeonato, cabe lembrar que o Corinthians nem sequer se classificou na fase de grupos. O São Paulo caiu diante do Penapolense nas quartas de final, no Morumbi, e o Palmeiras foi desclassificado pelo Ituano na semifinal, no Pacaembu.

O próprio Santos classificou-se para a final levando um tremendo sufoco do Penapolense dentro da Vila Belmiro. E agora sai em desvantagem na decisão contra o Ituano. O que estaria acontecendo? Os pequenos não são tão pequenos assim, ou os grandes é que deixam a desejar e não estariam justificando essa denominação?

Talvez esse Campeonato Paulista, de fórmula de disputa tão mal ajambrada, tenha o mérito de mostrar que esse equilíbrio tem um pouco das duas coisas. A supremacia absoluta dos "grandes" não se repete hoje em dia. Apesar do investimento muito maior em relação aos outros clubes do País, não conseguem montar times de fato superiores. Os elencos deixam a desejar. Não existem reservas à altura para titulares contundidos ou suspensos. Um dos problemas do Santos é esse.

O outro lado da moeda, é que se podem montar times competitivos com jogadores menos badalados, porém mais rodados e experientes e sob comando de um técnico competente. O futebol comporta esse aspecto tático, que muitas vezes supera a melhor qualidade técnica do adversário. Em especial quando essa qualidade técnica não parece ser tão superior assim.

Num futebol sem craques, a tendência é mesmo o nivelamento.