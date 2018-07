Futsal do Corinthians é campeão da Taça Brasil O São Caetano/Corinthians/Unip faturou neste domingo o título da Taça Brasil de Futsal ao derrotar o Carlos Barbosa (RS) por 4 a 3 na final, disputada na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC). A vitória encerrou um jejum de 36 anos sem conquistas do Corinthians na Taça Brasil.