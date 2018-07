Futsal: Santos e Carlos Barbosa fazem decisão em clima de rivalidade

SÃO PAULO - A final da Liga Nacional de futsal, nesta terça-feira, às 21h, entre Santos e Carlos Barbosa, na Arena Santos, promoverá mais um capítulo da história de rivalidade entre os times.

No primeiro confronto da decisão, os gaúchos venceram de virada por 4 a 3 e, agora, vão à quadra para não perder e levantar a taça. Aos paulistas, resta vencer no tempo normal para levar a partida para a prorrogação. Se houver empate no tempo extra, a disputa será na cobrança de pênaltis - se algum dos times vencer, leva a taça. O Sportv transmite.

Todos os quatro mil ingressos foram vendidos por antecipação e a expectativa não é só de casa cheia, mas também da presença de Neymar, Paulo Henrique Ganso e quase todos os jogadores do time profissional. Eles farão companhia a Falcão, estrela do Santos, que não poderá atuar porque foi expulso na partida de ida.

"O Falcão é um craque, é um cara que decide. Mas nosso elenco é experiente, acostumado a conquistas e saberá jogar sem ele", disse o técnico Fernando Ferretti.

A pressão da torcida pode fazer diferença: nas 16 partidas em seus domínios, o Santos venceu 14, empatou duas e não perdeu. E, se vencer, será o primeiro título nacional da história do clube no futsal e o primeiro de um time paulista.

O ala Valdin quer ver o ginásio se transformar em um caldeirão. "Temos a vantagem de contar com uma torcida de time de futebol e isso fará toda a diferença. Contamos com ela para que, nos momentos de maior dificuldade, possamos tirar forças", disse.

O Santos foi formado com base no Jaraguá, time que perdeu o título para o Carlos Barbosa em 2006 e contava com Falcão, Ferretti e Valdin. Agora, eles querem mudar a história, com outra camisa.