Futuro do esporte após a pandemia é tema de exposição em museu virtual

O eMuseu do Esporte anunciou nesta quinta-feira o lançamento da 1ª temporada da exposição internacional "Esporte e Jogos Olímpicos Pós-Pandemia: Lições De Pierre De Coubertin", que ficará disponível entre os dias 5 e 18 de junho. Para comentar sobre a reinvenção do esporte, especialistas de cinco continentes apresentam suas previsões.

O museu virtual, em parceria com o Comitê Brasileiro Pierre de Cobertin (CBPC), convidou 25 pesquisadores do esporte para apresentarem os seus posicionamentos. "Em relação a novos conhecimentos e tendências para a reinvenção do esporte e atividades físicas, a comissão partiu das experiências de Pierre de Cobertin, que ao longo das três primeiras décadas do século 20 liderou o Movimento Olímpico sob grande variedade de crises, produzindo renovações que repercutem até hoje", comenta o curador Lamartine Dacosta.

Também contando com o apoio de colecionadores, o museu apresenta oito galerias virtuais permanentes, que serão lançadas no final de junho, em uma plataforma 3D. "Esses espaços terão um tour virtual com exposição de acervos digitais inéditos, possibilitando experiências imersivas aos participantes".

Outra novidade é um espaço para os internautas criarem um perfil para compartilhar seus acervos pessoais. Entidades como a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) também fazem parte do projeto.