Futuro do meia depende do placar de hoje no Paraguai A decisão sobre o futuro de Paulo Henrique Ganso vai depender muito do resultado do jogo contra o Cerro Porteño, hoje à noite, em Assunção. Em caso de vitória, serão considerados normais possíveis erros de passes e falta de movimentação do meia em decorrência de sua longa inatividade para a reabilitação de cirurgia no joelho esquerdo. Mas, se o Santos perder ou empatar, mesmo que tenha jogado bem, será considerado vilão e a sua permanência mais improvável do que já é.