G. Prudente tem desfalques na defesa para jogo na Vila Não bastasse a situação dramática do time, lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro e com passaporte já praticamente carimbado para a Série B de 2011, o Grêmio Prudente ainda coleciona desfalques para enfrentar o Santos, hoje, às 18h30, na Vila Belmiro. Os zagueiros Anderson Luís e Diego Giareta estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, ex-Corinthians, está com uma contusão na panturrilha direita.