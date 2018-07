Gabão vence fácil e Tunísia bate Marrocos O coanfitrião Gabão e a Tunísia saíram na frente no Grupo C da Copa Africana de Nações. Ontem, no Estádio D'Angondjé, em Libreville, a seleção gabonesa levou 45 mil torcedores ao delírio ao bater o Níger por 2 a 0. Os tunisianos mantiveram o tabu de jamais perder do Marrocos nas fases finais da competição, com a vitória por 2 a 1.