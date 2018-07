Gabigol é dispensado de reapresentação do Benfica, diz jornal

O atacante Gabigol já não faz mais partes dos planos do Benfica. Segundo publicação do jornal português A Bola, o brasileiro não precisou se reapresentar com o restante do grupo para a volta das atividades após o período das festas natalinas.

O atleta está no Brasil com seus empresários em busca de um novo clube. Ainda segundo a publicação, Flamengo e Cruzeiro manifestaram interesse no empréstimo do jogador. Mas os favoritos para repatriarem o campeão olímpico são Santos e São Paulo.

Revelado pelo Santos, Gabigol chegou à Inter de Milão em agosto de 2016, a um custo de por 27,5 milhões de euros (R$ 97,5 milhões na época). Com poucas chances em campo, marcou apenas um gol em dez partidas disputadas pelo clube italiano.

Buscando recuperar o futebol e as chances na seleção brasileira, foi para Portugal. Mas a situação não melhorou. Emprestado ao Benfica até junho de 2018, o atacante fez apenas cinco jogos e marcou um gol. E se dentro de campo a situação não era boa, fora era pior.

No mês de novembro, o atacante foi visto em uma discoteca às 6h da manhã no dia que seu time enfrentaria o Vitória de Setúbal. Mesmo não estando relacionado para o jogo, o fato descumpriu o regimento interno do Benfica, que só permite folga aos jogadores depois dos confrontos.

Entrave

O Benfica pagou apenas duas parcelas do total de 1,8 milhão de euros (R$ 7 milhões) acordados pelo empréstimo do jogador. Desta fora, os interessados na contratação de Gabigol terão que assumir os 600 mil euros (R$ 2,3 milhões) restantes da dívida com a Inter de Milão para fechar o negócio.