Gabigol marca duas vezes na vitória do Flamengo e avisa: 'É só o começo'

Mesmo com o placar dilatado na vitória do Flamengo em cima do Unión La Calera, por 4 a 1, na noite de desta terça-feira no Maracanã, o time se desligou por alguns momentos. Nada que impedisse que vencesse pela segunda vez pela Copa Libertadores e assumisse a liderança isolada do Grupo G, com seis pontos. Para o artilheiro Gabigol, que marcou dois gols, ainda é cedo para se comemorar algo.

"É só o começo", garantiu o atacante que estampa na camisa o nome Gabi e dentro de campo marcou dois gols que o deixaram com 14 pelo clube na competição. Está cada vez mais perto de quebrar o recorde de Zico, que balançou as redes 16 vezes vestindo a camisa do Rubro-Negro nos anos 80.

Leia Também Flamengo goleia o Unión La Calera no Maracanã e continua perfeito na Libertadores

"O mais importante foi começar vencendo. Primeiro ganhamos lá fora e agora aqui em casa. É importante para somarmos pontos, porque ainda teremos muitos jogos pela frente", alertou o artilheiro, reconhecendo a realidade.

Em 30 dias, o Flamengo vai disputar 10 jogos. Entre eles, contra adversários difíceis e em situações adversas. "Vamos jogar ainda na altitude e em campo sintético", afirmou.

O uruguaio Arrascaeta marcou outro gol, ainda no primeiro tempo, depois de dar uma assistência para Gabigol abrir o placar. No final, aos 39 minutos do segundo tempo, Pedro apareceu com soberania dentro da área, marcando um golaço. Passou por dois adversários e deu um leve toque por cobertura na saída do goleiro. Ele tinha acabado de entrar em campo. "Entrei ligado, tive a chance e aproveitei. Estou muito feliz. Mas importante é o time ganhar sempre", finalizou.

Na Libertadores, o próximo jogo do Flamengo será na terça-feira, contra a LDU, no Casa Blanca, no Equador, às 21h30, pela terceira rodada do Grupo G. Mas no sábado, o Flamengo vira a chave para o início da disputa das semifinais do Campeonato Carioca. Às 21h05 vai enfrentar o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no jogo de ida.