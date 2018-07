Gabilú vence em tributo a ex-diretores do ''Estado'' Montado pelo jóquei M. Aurélio, o cavalo Gabilú venceu ontem, no Jóquei Clube de São Paulo, a prova especial em homenagem a José Vieira de Carvalho Mesquita e Luiz Vieira de Carvalho Mesquita, ex-diretores de O Estado de S. Paulo. O páreo movimentou um total de R$46.584,00 e Gabilú fez o percurso de 1.500 metros com o tempo de 1min28s661. Em segundo lugar chegou É do Iguassu, montado por A. Queiroz.