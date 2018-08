Gabriel Constantino fica em 6º nos 110m com barreiras em etapa da Diamond League

O brasileiro Gabriel Constantino obteve o sexto lugar nos 110 metros com barreira neste sábado, na etapa de Birmingham da Diamond League, na Inglaterra. Embalado pelo recorde sul-americano, batido recentemente, ele se destacou nas eliminatórias, avançou à final, mas não conseguiu subir ao pódio.

Constantino terminou a prova com o tempo de 13s41, acima dos 13s23, recorde sul-americano que ele bateu em competição na França em junho. Foi o seu melhor tempo da carreira. Se tivesse repetido a dose neste sábado, seria o terceiro colocado.

A medalha de ouro ficou com o espanhol Orlando Ortega (13s08), sendo seguido pelo jamaicano Ronald Levy (13s22) e pelo francês Pascal Martinot-Lagarde (13s27). Em grande fase, o brasileiro de 23 anos vem de bons resultados em outras competições na Europa, somando cinco medalhas, três de ouro e duas de prata, em Meetings internacionais.

Entre os destaques internacionais da etapa, o norte-americano Christian Coleman faturou a vitória na tradicional prova de 100 metros, em seu retorno às competições, após lesão. O velocista de 22 anos marcou o tempo de 9s94, o mesmo do britânico Reece Prescod, mas levou a melhor por decisão do "photo finish", sistema eletrônico de imagem. Foi o melhor tempo de Prescod em sua carreira.

O também americano Noah Lyles, o mais rápido da temporada até agora, com 9s88, anotou apenas 9s98 neste sábado, e terminou em terceiro. E o jamaicano Yohan Blake, campeão mundial em 2011, cruzou a linha de chegada em quarto lugar, com 9s99.

Outro destaque do dia foi a prova dos 400 metros, com triunfo do norte-americano Fred Kerley, com o tempo de 45s54. O britânico Matthew Hudson-Smith foi o segundo colocado, com 45s59. O pódio foi completado pelo também americano Dedewo Paul, com 45s62.

Na prova dos 200 metros feminino, a vitória foi de Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas, com 22s15. Na disputa, ela desbancou a britânica Dina Asher-Smith, que acabou de se sagrar campeã europeia da distância.

Entrando em sua reta final, a Diamond League terá só mais duas etapas nesta temporada. No dia 30, as disputas serão realizadas em Zurique, na Suíça. No dia seguinte, os atletas competirão em Bruxelas, na Bélgica.