Gabriel descarta mudar estilo de jogo do Santos contra o Audax

O atacante Gabriel, artilheiro do Santos no Campeonato Paulista, com sete gols, afirma que o time não deve mudar suas características no primeiro jogo da decisão, domingo, contra o Audax, em Osasco. A definição do título será no domingo seguinte, na Vila Belmiro.

"Temos de jogar sempre do mesmo jeito, independentemente de onde jogue. Temos marcado bem e feito bastante gols. Acho que isso que importa. Os dois times que estão na final são os times que tocam melhor a bola, jogam diferente, procuram não dar chutão. Temos de respeitar, mas não mudar o jeito de jogar", afirmou o atacante em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.

Antes da decisão, o Santos enfrenta o xará do Amapá nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. No jogo de ida, empate por 1 a 1. Mesmo que não deva participar do jogo - o técnico Dorival Junior vai escalar a equipe reserva - Gabriel destaca a importância da partida.

"Estamos treinando bastante. É uma semana decisiva. Temos dois jogos, mas o primeiro também é importante. Esperamos fazer dois grandes jogos", afirmou o atacante.