Gabriel Medina aposta na rápida recuperação de Kelly Slater

A notícia de que o surfista norte-americano Kelly Slater fraturou dois dedos do pé esquerdo pegou o brasileiro Gabriel Medina de surpresa. Em Maresias, para a disputa do O''Neill SP Prime, etapa da divisão de acesso do Circuito Mundial, o garoto acha que o dono de 11 vezes títulos mundiais estará recuperado a tempo. "Vai estar tudo bem com ele em Pipe, mas será ruim para ele ficar um tempo parado", diz Medina.

Os dois disputam o título mundial na última etapa, em Pipeline, no Havaí. Além deles, Mick Fanning também tem chance de levantar o troféu pela quarta vez. Apesar da rivalidade, Medina acha que a competição fica melhor com Slater na água. "É bom ter ele na disputa. Claro que não iria reclamar se ele estivesse ausente, mas é bom ter ele como adversário numa competição, pois ela fica mais difícil", afirma.

Slater postou fotos em sua conta do Instagram com as fraturas nos dedos do pé. Ele estava passeando com a namorada em Fiji e o acidente ocorreu quando foi surfar. "Quebrei meu segundo e terceiro dedos e também torci três ou quatro dedos do pé esquerdo surfando em Cloudbreak há alguns dias. Três semanas ou mais de recuperação em uma bota e mais duas semanas de reabilitação, mas devo estar pronto para ir ao Pipe Masters", escreveu.