Medina atropela norte-americano e avança à quarta fase na França

Atual campeão do mundo, Gabriel Medina foi o principal destaque neste sábado, na etapa francesa em Hossegor do Circuito Mundial de Surfe. O brasileiro despachou o americano C.J. Hobgood com duas excelentes notas (9,70 e 9,00). Somou 18,70 pontos no total contra 14,23 do adversário e avançou para a quarta fase da competição.

Outros três brasileiros também se destacaram neste sábado e se classificaram. Em uma bateria verde-amarela, Adriano de Souza, o Mineirinho, derrotou Tomas Hermes por 14,17 a 12,73. Jadson André bateu o norte-americano Nat Young por 13,17 a 12,97. Por fim, Ítalo Ferreira eliminou o havaiano Keanu Assing por placar apertado: 13,60 a 13,10.

Quem também continua na briga é o atual líder do ranking, Mick Fanning. Surfando com a camiseta amarela, entregue ao primeiro colocado, o australiano derrotou o local francês Maxim Huscenot por 17,83 a 16,04 e continua na luta pelo tetracampeonato mundial. Fanning roubou a liderança de Mineirinho na última etapa, em Trestles, na Califórnia. Ele derrotou o brasileiro na decisão e assumiu o posto provisório de número 1.

A quarta fase da competição, prevista para ocorrer neste domingo, terá quatro baterias, com três surfistas em cada. Em todas há um brasileiro. Na primeira, Jadson André enfrentará o australiano Julian Wilson e o norte-americano Kolohe Andino. Ítalo Ferreira cairá na água com o australiano Bede Durbidge e Mick Fanning. Na terceira, Mineirinho surfará com o havaiano John John Florence e o francês Jeremy Flores. Por fim, Medina vai encarar os australianos Matt Wilkinson e Owen Wright.