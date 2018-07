Gabriel Medina começa contagem regressiva para o título do WCT

Gabriel Medina volta à etapa em que conquistou sua primeira vitória no Circuito Mundial de surfe na contagem regressiva para dar ao País o inédito título de campeão do WCT. O paulista de 20 anos lidera a competição com 6.500 pontos de vantagem para o veterano Kelly Slater, dono de 11 títulos.

O Quiksilver Pro France, etapa francesa que é a antepenúltima do Mundial, tem prazo de disputa que começa nesta quinta-feira e vai até o dia 6 de outubro, a depender das ondas. Medina estreia na sexta bateria da primeira fase contra o português Tiago Pires e o norte-americano Dane Reynolds.

Medina tem um excelente retrospecto em Hossegor. Em 2009, quando nem era profissional, ganhou duas notas 10 na competição para jovens de até 15 anos. Dois anos depois, venceu a etapa, conquistando sua primeira vitória no circuito – deixou Slater pelo caminho, nas quartas de final, e derrotou o australiano Julian Wilson na final. Em 2013, foi o segundo colocado, perdendo para Mick Fanning, o atual campeão do WCT.

Na França, o brasileiro poderá se aproximar do título, mas não conseguirá ser campeão. Isso porque Kelly Slater ainda tem chances de ultrapassá-lo nas outras duas etapas da competição, em Portugal (de 12 a 23 de outubro) e no Havaí (8 a 20 de dezembro). Medina venceu três das oito etapas disputadas, na Austrália, em Fiji e no Taiti.

Outros seis brasileiros estão na França: Filipe Toledo, Raoni Monteiro, Jadson André, Miguel Pupo, Alejo Muniz e Adriano de Souza, que ocupa a sétima posição do campeonato.