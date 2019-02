Gabriel Medina conhece seus rivais de estreia em Fernando de Noronha

Bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina já conhece seus primeiros adversários na disputa do Oi Hang Loose Pro Contest, etapa do QS, a Divisão de Acesso do Circuito Mundial, que está sendo disputado na praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha. Ele estreará na segunda fase e vai encarar o local Patrick Tamberg, o costa-riquenho Tomas King e o potiguar Mateus Sena. A próxima chamada para o evento será nesta quarta-feira, às 7 horas locais (6h no horário de Brasília).

"Um amigo me disse que se passasse em primeiro enfrentaria o Gabriel na fase seguinte, mas não estou pensando muito nisso. Só quero fazer o meu surfe. As ondas estão boas e quero me qualificar ao Circuito Mundial na próxima temporada e por isso sei que preciso avançar", afirmou King, de 23 anos, de olho nos seis mil pontos dado ao campeão da etapa.

Já Mateus Sena, de apenas 16 anos, garante que será emocionante competir com seu grande ídolo do esporte. "Essa é minha primeira vez num evento deste porte e é uma oportunidade incrível. Estou muito feliz em ter passado a bateria e saber que vou pegar o Gabriel só me motiva. É meu maior ídolo, vou realizar um sonho de competir com ele e quero avançar", comentou.

A bateria de Medina é a primeira da segunda fase, mas ainda restam sete para completar a primeira rodada de disputa. Na terça-feira, quem mais chamou atenção foi Samuel Igo, que conseguiu a primeira nota 10 do evento e somou 19 pontos em 20 possíveis em sua bateria. Na areia da praia, a torcida vibrou com seus belos tubos. E ele saiu radiante da água.

"O primeiro 10 aqui em Noronha a gente não esquece", brincou. "Tive sorte e competência de pegar aquela onda. Sei que tudo pode acontecer, mas a expectativa é ir lá e fazer o meu trabalho. Não penso em entrar para fazer outro 10. Se vier, ótimo, mas quero passar as baterias", disse.

PRIMEIRA FASE

1.a: 1-Tomas King (CRI), 2-Benji Brand (HAV), 3-Adrien Toyon (FRA)

2.a: 1-Pedro Neves (BRA), 2-Mateus Sena (BRA), 3-Vitor Mendes (BRA), 4-Franklin Serpa (BRA)

3.a: 1-Nolan Rapoza (EUA), 2-Fernando Junior (BRA), 3-Junior Lagosta (BRA), 4-Facundo Arreyes (ARG)

4.a: 1-Samuel Igo (BRA), 2-Eithan Osborne (EUA), 3-Cole Alves (HAV), 4-Daniel Ostrowski (BRA)

5.a: 1-Eduardo Motta (BRA), 2-Nicolas Vargas (CHL), 3-Jordan Lawler (AUS)

6.a: 1-Miguel Blanco (PRT), 2-Lysandro Leandro (BRA), 3-Wesley Leite (BRA), 4-Luan Hanada (BRA)

7.a: 2-Harley Ross (AUS), 2-Madson Costa (BRA), 3-Alex Lima (BRA), 4-Luan Carvalho (BRA)

8.a: 1-Tomas Tudela (PER), 2-Vitor Ferreira (BRA), w.o-Te Kehukehu Butler (NZL)

9.a: 1-Marc Lacomare (FRA), 2-Gabriel Farias (BRA), 3-Alan Donato (BRA), 4-Pedro Scooby (BRA)

10: 1-Hizunomê Bettero (BRA), 2-Marcos Correa (BRA), 3-Renan Hanada (BRA), 4-Pedro Dib (BRA)

11: 1-Renan Peres (BRA), 2-Charly Quivront (FRA), 3-Matheus Navarro (BRA), 4-João Jucoski (BRA)

12: 1-Luis Perloiro (PRT), 2-Tristan Guilbaud (FRA), 3-Buday Santos (BRA), 4-Adrian Garcia (PER)

13: 1-Bernardo Pigmeu (BRA), 2-Luke Dillon (ING), 3-John Mel (EUA), 4-Cuca Souza (BRA)

14: 1-Heitor Alves (BRA), 2-Wesley Santos (BRA), 3-Ryan Kainalo (BRA), 4-Daniel Adisaka (BRA)

15: 1-Douglas Silva (BRA), 2-Ian Gentil (HAV), 3-Mason Ho (HAV), 4-Paulo Moura (BRA)

16: 1-Robson Santos (BRA), 2-Thiago Guimarães (BRA), 3-Ruben Vitoria (ESP), 4-José Miranda Barbosa (BRA)

17: 1-Joshua Burke (BRB), 2-Theo Fresia (BRA), 3-Netinho Silva (BRA), 4-Kim Matheus (BRA)

18: Jordy Collins (EUA), Yuri Gonçalves (BRA), Gustavo Bertotto (BRA), Brayner Silva (BRA)

19: Marco Giorgi (URU), João Chianca (BRA), Jhonny Guerrero (PER), Nacho Sebastia (CNY)

20: Rafael Teixeira (BRA), Shelson Paishon (HAV), Lucas Vicente (BRA)

21: Joh Azuchi (JPN), Daiki Tanaka (JPN), Daniel Templar (BRA), Dunga Neto (BRA)

22: Luel Felipe (BRA), José Gundesen (ARG), Tamae Bettero (BRA), Marcelo Trekinho (BRA)

23: Tyler Gunter (EUA), Paul Cesar Distinguin (FRA), Gabriel Adisaka (BRA), André Gonçalves (BRA)

24: Michael Dunphy (EUA), Jhonny Corzo (MEX), Kaiki Yamanaka (JPN)

SEGUNDA FASE

1.a: Gabriel Medina (BRA), Patrick Tamberg (BRA), Tomas King (CRI), Mateus Sena (BRA)

2.a: Alonso Correa (PER), Nat Young (EUA), Benji Brand (HAV), Pedro Neves (BRA)

3.a: Mateus Herdy (BRA), Imaikalani Devault (HAV), Nolan Rapoza (EUA), Eithan Osborne (EUA)

4.a: Reef Heazlewood (AUS), Ian Gouveia (BRA), Fernando Junior (BRA), Samuel Igo (BRA)

5.a: Jessé Mendes (BRA), Tomas Hermes (BRA), Eduardo Motta (BRA), Lysandro Leandro (BRA)

6.a: Carlos Munoz (CRI), Kiron Jabour (HAV), Nicolas Vargas (CHL), Miguel Blanco (PRT)

7.a: Jack Robinson (AUS), Lucca Mesinas (PER), Madson Costa (BRA), Vitor Ferreira (BRA)

8.a: Jadson André (BRA), Flavio Nakagima (BRA), Harley Ross (AUS), Tomas Tudela (PER)

9.a: Jorgann Couzinet (FRA), Jeronimo Vargas (BRA), Marc Lacomare (FRA), Marcos Correa (BRA)

10: Miguel Pupo (BRA), Ramzi Boukhiam (MAR), Gabriel Farias (BRA), Hizunomê Bettero (BRA)

11: Maxime Huscenot (FRA), Cam Richards (EUA), Renan Peres (BRA), Tristan Guilbaud (FRA)

12: Adin Masencamp (AFR), Wiggolly Dantas (BRA), Charly Quivront (FRA), Luis Perloiro (PRT)

13: Yago Dora (BRA), Samuel Pupo (BRA), Bernardo Pigmeu (BRA), Wesley Santos (BRA)

14: Alex Ribeiro (BRA), Joshua Moniz (HAV), Luke Dillon (ING), Heitor Alves (BRA)

15: Alejo Muniz (BRA), Krystian Kymerson (BRA), Douglas Silva (BRA), Thiago Guimarães (BRA)

16: Frederico Morais (PRT), Noe Mar McGonagle (CRI), Ian Gentil (HAV), Robson Santos (BRA)

17: Deivid Silva (BRA), Ian Crane (EUA),

18: Bino Lopes (BRA), Hiroto Ohhara (JPN),

19: Jake Marshall (EUA), Reo Inaba (JPN),

20: Peterson Crisanto (BRA), Victor Bernardo (BRA),

21: Evan Geiselman (EUA), Miguel Tudela (PER),

22: Vasco Ribeiro (PRT), Aritz Aranburu (ESP),

23: Thiago Camarão (BRA), Charles Martin (FRA),

24: Italo Ferreira (BRA), Caia Souza (BRA),