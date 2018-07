Gabriel Medina dá show com aéreo em dia de treinamento no Havaí

Com ondas pequenas em Pipeline, alguns surfistas aproveitaram para treinar em Off the Wall, praia ao lado de onde será realizada a última etapa do Circuito Mundial de Surfe, nesta terça-feira. E Gabriel Medina aproveitou para mostrar que está afiado com seus aéreos. O brasileiro pegou a onda, colocou velocidade e deu um belo aéreo 360 graus. Ele também pegou tubos e aproveitou para ficar mais à vontade nas ondas.

Já Mick Fanning treinou no mesmo local e aproveitou o dia sem competição para se exercitar. Mais cedo, os dois, além de Filipe Toledo, Adriano de Souza e Julian Wilson, participaram de uma série de entrevistas no quintal da casa da organização do campeonato e falaram sobre a expectativa do título mundial.

"Estamos aqui em Pipeline e ter vários surfistas ainda na luta pelo título é muito empolgante. Vai ser muito divertido", afirmou Mick Fanning, que lidera o ranking mundial. Já Medina avisou que corre por fora, mas ainda não perdeu a esperança de conquistar o bicampeonato. "Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho de ir bem e eles caírem antes", explicou.