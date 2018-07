Gabriel Medina é citado entre 100 pessoas mais influentes do mundo

Primeiro brasileiro campeão mundial de surfe, Gabriel Medina foi listado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Segundo a publicação desta quinta-feira, o paulista mostrou que o Brasil "é uma peça importante em um dos esportes que mais crescem no mundo".

Além do crescimento da modalidade, a revista também cita a liderança do Brasil na economia sul-americana refletida nas candidaturas a sede da Copa do Mundo, no ano passado, e também dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016.

"Ter a oportunidade com meus esforços de promover o surfe é muito importante para mim. Uma honra aparecer na revista TIME entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Fico muito feliz de poder inspirar outras pessoas com meu trabalho. Essa é a razão que eu treino duro e tento meu melhor todos os dias. Estou muito feliz! Obrigado meus fãs, minha família, WSL, meu time, amigos, e todos os meus patrocinadores e parceiros que me ajudam sempre pelo mundo!", disse Medina, em sua conta no Instagram.

A lista, que não tem o formato de ranking, classifica as personalidades em "Titãs", "Pioneiros", "Artistas", "Líderes" e "Ícones", este último onde Medina é citado. Publicada anualmente, a relação da Time não teve brasileiros no ano passado. Em 2015, o empresário Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, faz companhia ao surfista. "Sei que tem muitas outras personalidades que merecem fazer parte dessa lista. Parabéns também ao querido Jorge Paulo Lemann, outro grande brasileiro selecionado pela TIME 100 2015", concluiu Medina.