Gabriel Medina é eliminado da 1ª etapa do Circuito Mundial de Surfe Depois de esperar 11 dias pelo reinício da etapa de Gold Coast, na Austrália, Gabriel Medina foi eliminado precocemente, nesta quarta-feira (já quinta no horário australiano), da primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe de 2015. Atual campeão mundial, o brasileiro foi penalizado com descarte de uma nota na quarta bateria por ter atrapalhado Glenn Hall, que tinha prioridade para pegar a onda.