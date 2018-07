Gabriel Medina é eliminado em Trestles, ironiza juízes e cogita parar

Atualizada às 17h

O sábado foi de boas ondas em Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos - tanto que foram realizadas a terceira e a quarta fases da oitava etapa da temporada de 2016 do Circuito Mundial de Surfe -, mas não foi bom para o brasileiro Gabriel Medina. O surfista de Maresias (SP) foi superado pelo norte-americano Tanner Gudauskas na terceira fase, mas contestou muito as notas de sua última onda - ainda na água, ele aplaudiu ironicamente os juízes e depois desabafou no Instagram.

Na briga pelo bicampeonato mundial, Gabriel Medina teve uma dolorida eliminação em Trestles com derrota por 17.13 pontos contra 17.34 do norte-americano. O inconformismo veio porque o brasileiro teve uma nota considerada baixa pelos juízes e ainda sobre sua prancha antes mesmo do fim da bateria os ironizou batendo palmas. O campeão mundial de 2014 precisava de uma nota 8.34 para superar Gudaukas. Ele conseguiu pegar uma boa onda, extensa e com muitas rasgadas e batidas, mas obteve nota 8.30.

Hora de ir pra casa. Muito triste, eu dedico ou dediquei minha vida pra isso...to cansado, cansei! Uma foto publicada por G. Medina (@gabrielmedina) em Set 10, 2016 às 1:21 PDT

Quando ouviu do sistema de som a nota dos juízes, ainda com cerca de quatro minutos para o fim da bateria, Gabriel Medina se sentou sobre a sua prancha e começou a bater palmas de braços levantados, em claro gesto de ironia e descontentamento com a avaliação. Charles Saldanha, técnico e padrasto do brasileiro, também foi filmado questionando a nota.

Mesmo com a eliminação precoce em Trestles, o brasileiro segue firme na briga pelo seu segundo título mundial. Ao término da etapa da Califórnia, ocupará a segunda posição no ranking da WSL, ultrapassando o australiano Matt Wilkinson (caiu na segunda fase) e atrás apenas do líder John John Florence, do Havaí, que caiu na mesma fase de Gabriel Medina. Se tivesse chegado à semifinal nos Estados Unidos, assumiria a liderança da temporada.

Um possível desabafo do surfista surgiu logo depois em uma rede social, em sua página oficial: "Hora de ir pra casa. Muito triste, eu dedico ou dediquei minha vida pra isso...to cansado, cansei!". A assessoria de imprensa de Medina que não há nenhum pronunciamento sobre o futuro dele no Circuito Mundial e que qualquer comunicado afirmando o contrário é falso.

OUTROS BRASILEIROS

Se Gabriel Medina caiu, outros surfistas do País estão bem em Trestles. Dois deles, Filipe Toledo e Alex Ribeiro, venceram na terceira e na quarta fases e já estão nas quartas de final. Jadson André, que passou à quarta fase, ficou em segundo na sua bateria e disputará a repescagem na quinta fase. Se vencer, enfrentará Alex Ribeiro e garantirá um representante do Brasil na semifinal.