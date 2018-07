Gabriel Medina e Filipe Toledo vencem e avançam à 3ª rodada na África do Sul

Os brasileiros Gabriel Medina, Filipe Toledo, Willian Cardoso e Yago Dora estrearam com vitória nesta segunda-feira na etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial de Surfe. A bateria inaugural conta com três surfistas na água e garante vaga direto à terceira rodada.

Medina superou os compatriotas Tomas Hermes e Miguel Pupo sem muita dificuldade. Ele encontrou duas boas ondas no início e somou 11,83. Hermes no somatório geral conseguiu apenas chegar a 9,20 e Pupo ficou em terceiro com 6,93.

Filipe Toledo, atual campeão da etapa disputada na África do Sul, derrotou o também brasileiro Wiggolly Dantas e o australiano Matt Wilkinson. Vice-líder do ranking, Filipinho somou 13,84 e derrotou o australiano Matt Wilkinson (12,14) e o brasileiro Wiggolly Dantas (10,67).

Willian Cardoso, que vem de vitória na Indonésia, também começou bem na África do Sul. Com um somatório de notas de 12,30, ele mandou para a repescagem os havaianos Keanu Asin (11,76) e Ezekiel Lau (11,06).

Yago Dora conseguiu a virada em sua bateria nas duas últimas ondas e somou 13,23. Ficaram pelo caminho nesta bateria o também brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, (11,23) e o australiano Adrian Buchan (11,67).

Os eliminados disputam a segunda rodada, que conta com apenas dois surfistas por bateria. Wiggolly, no entanto, ainda nesta segunda-feira conseguiu se garantir na próxima fase. Em uma das duas repescagens disputadas no dia, ele eliminou o compatriota Ítalo Ferreira por 11,77 a 9,73.

A outra repescagem teve a participação do atual líder do ranking, o australiano Julian Wilson. Ele eliminou o local Matthew McGillivray por 14,43 a 13,50. Os brasileiros Jesse Mendes, Michael Rodrigues e Ian Gouveia também não conseguiram passar da primeira rodada e disputarão nesta terça-feira a repescagem.