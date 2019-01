Gabriel Medina e Maya Gabeira são indicados para o Prêmio Laureus de 2019

Os surfistas Gabriel Medina e Maya Gabeira serão os representantes do Brasil no Prêmio Laureus de 2019, o Oscar do Esporte. Nesta quinta-feira foram divulgados os nomes dos atletas que vão concorrer em cada categoria. Os vencedores serão homenageados em uma cerimônia no dia 18 de fevereiro, em Montecarlo, Mônaco.

Os brasileiros competem na categoria Melhor Atleta de Ação. Medina foi lembrado pelo bicampeonato mundial conquistado em Pipeline, após vencer Julian Wilson em dezembro. Maya foi listada por causa do recorde conquistado em janeiro de 2018, ao surfar uma onda de 20,72 metros (68 pés) em Nazaré, Portugal, mesmo lugar em que quase morreu há seis anos.

Maya e Medina competem com a austríaca Ana Gasser (snowboard), a australiana Stephanie Gilmore (surfe), a norte-americana Chloe Kim (snowboard) e o norte-americano Shaun White (snowboard).

O prêmio de Esportista Masculino do Ano tem como indicados o tenista sérvio Novak Djokovic, o piloto britânico Lewis Hamilton (Fórmula 1), o norte-americano LeBron James, jogador de basquete do Los Angeles Lakers, o queniano Eliud Kipchoge (recordista mundial da maratona em 2018), o francês Kylian Mbappé (campeão mundial com a seleção francesa) e Luka Modric (jogador da seleção croata e do Real Madrid).

Those nominations in full for Laureus World Action Sportsperson of the Year... pic.twitter.com/s1qVZVOAKO — Laureus (@LaureusSport) 17 de janeiro de 2019

A norte-americana Simone Biles (ginástica), a romena Simona Halep, a alemã Angelique Kerber (ambas tenistas), a checa Ester Ledecka (esqui e snowboard), a suíça Daniela Ryf (triatlo Iron Man) e a norte-americana Mikaela Shiffrin (esqui) são as indicadas na categoria Esportista Feminina do Ano.

Na lista de Time do Ano estão a seleção francesa de futebol campeã na Copa da Rússia, o Golden State Warriors (bicampeão da NBA), a equipe Mercedes (campeã de construtores na Fórmula 1), o time olímpico de inverno da Noruega (líder do quadro de medalhas dos Jogos de PyeongChang, na Coreia do Sul) e o Real Madrid (mais uma vez campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes).

O Retorno do Ano também tem seis indicados. São: o japonês Yuzuru Hanyu (patinação artística), o canadense Mark McMorris (snowboard), a holandesa Bibian Mentel-Spee (snowboard paralímpico), a indiana Vinesh Phogat (luta olímpica), a norte-americana Lindsey Vonn (esqui) e o norte-americano Tiger Woods (golfe).

Os indicados para Revelação do Ano são a espanhola Ana Carrasco (motovelocidade), a italiana Sofia Goggia (esqui), o norueguês Jakob Ingebrigtsen (atletismo), a japonesa Naomi Osaka (tênis), o galês Geraint Thomas (ciclismo) e a jamaicana Briana Williams

(atletismo).

Para o prêmio de Atleta paralímpico do ano, os indicados são: a eslovaca Henrieta Farkasova (esqui), a holandesa Diede De Groot (tênis em cadeira de rodas), o canadense Brian McKeever (esqui), a norte-americana Oksana Masters (esqui), o grego Grigorios Polychronidis (bocha) e o alemão Markus Rehm (atletismo).