Gabriel Medina é o único brasileiro a vencer em Bells Beach

SÃO PAULO - A espera de três dias por boas condições no Rip Curl Pro Bells Beach da Austrália, foi interrompida justamente neste sábado de Aleluia, e as ondas apareceram para os surfistas que disputam a segunda etapa do circuito mundial de surfe profissional. Gabriel Medina, líder do ranking mundial, foi o único brasileiro a vencer na estreia do torneio e passou direto para a terceira fase.

O surfista paulista conseguiu uma nota 5.50 em sua última tentativa e somou 10.17 pontos contra 8.30 do sul-africano Travis Logie. Miguel Pupo ficou em terceiro com um total de 7.84 pontos. O atual campeão da etapa, o também brasileiro Adriano de Souza, o "Mineirinho", entrou na disputa seguinte e só conseguiu surfar uma onda boa que valeu a maior nota da bateria – 7,83 – mas acabou derrotado pelas 7,00 e 7,10 do australiano Owen Wright.

Na bateria anterior, Filipe Toledo somou 13.37 pontos e acabou superado pelo também sul-africano Jordy Smith, com um total de 15.60, mandando o compatriota Dion Atkinson, 13.97, para a disputa da eliminatória. Jadson André não teve um bom desempenho e conseguiu apenas um 5.27, e com isso foi batido pelo americano C.J.Hobgood, com a soma de 10.70.

Primeiro brasileiro a competir, Raoni Monteiro acabou superado na segunda bateria ao somar 6.47, e viu o havaiano Sebastian Zietz somar 9.33 pontos e se classificar. Miguel Pupo, Filipe Toledo, Mineirinho, Raoni Monteiro e Jadson André entrarão na água novamente na manhã deste domingo em Bells Beach, na Austrália, para a disputa da repescagem. Já garantido na terceira rodada, Gabriel Medina apenas aguarda a definição das eliminatórias.