Gabriel Medina encara Mineirinho nas quartas de final do surfe em Fiji

A Liga Mundial de Surfe deixou para o último dia da janela de competição a decisão da etapa de Fiji do Circuito Mundial, que terá duelos emocionantes nas quartas de final. A previsão para esta quinta-feira indica ondas de até quatro metros de face, o que torna a descida com a prancha ainda mais perigosa por causa da rasa bancada de coral.

Na primeira bateria desta quarta-feira, os dois brasileiros campeões mundiais vão se enfrentar por um lugar na semifinal: Gabriel Medina x Adriano de Souza, o Mineirinho. Depois o evento terá Kelly Slater x Wiggolly Dantas, seguido por Mick Fanning x Adrian Buchan e Matt Wilkinson x John John Florence.

Com início de ano instável, Gabriel Medina, assim como no ano passado, vem crescendo de rendimento no decorrer do Circuito Mundial. Após passar as três primeiras fases com autoridade, ele deu show, conseguindo dois tubos em uma mesma onda e recebeu a nota 10 de todos os jurados. Essa nota, somada a um 4,60, fez com que ele somasse 14,60 na bateria, superando os 11,16 do havaiano Dusty Payne e 10,23 de Michel Bourez, do Taiti.

Com o resultado, o brasileiro evitou a repescagem. "Achei que aquela onda era mesmo um 10. Acho que é a melhor 'Cloudbreak' que eu já surfei, estou muito feliz por pegar esses tubos. As ondas estão incríveis e todos pegaram ondas insanas. Tentei fazer o meu melhor e estou amarradão", afirmou.

Agora ele vai enfrentar o seu amigo Mineirinho por um lugar na semifinal. O atual campeão mundial sabe que será disputado. "Estou muito feliz por ter me classificado para as quartas de final, especialmente por surfar em boas condições. Amanhã (quinta-feira) vai estar ainda melhor e eu espero ir longe. O Gabriel tem mais potencial para vencer a bateria, mas eu confio na minha força e tentarei escolher as melhores ondas. Esta definitivamente será a minha estratégia pra vencer. O Gabriel é um bom amigo, tenho muito respeito por ele", comentou.

Dos brasileiros que entraram no mar, apenas Jadson André ficou pelo caminho ao ser eliminado por John John Florence na quinta fase. Quem também se garantiu foi Wiggolly Dantas, que agora vai enfrentar o bicho-papão Kelly Slater, maior vencedor em Fiji. A competição vai se encerrar nesta quinta-feira, com início previsto para 16h30 no horário de Brasília.

QUARTAS DE FINAL

1ª bateria: Gabriel Medina (BRA) x Adriano de Souza (BRA)

2ª bateria: Kelly Slater (EUA) x Wiggolly Dantas (BRA)

3ª bateria: Mick Fanning (AUS) x Adrian Buchan (AUS)

4ª bateria: Matt Wilikinson (AUS) x John John Florence (HAV)

RESULTADOS DO DIA

QUARTA FASE

1ª bateria: Gabriel Medina (BRA) 14,60 x Dusty Payne (HAV) 11,16 x Michel Bourez (TAH) 10,23

2ª bateria: Kelly Slater (EUA) 19,77 x Wiggolly Dantas (BRA) 13,34 x Adriano de Souza (BRA) 11,60

3ª bateria: Mick Fanning (AUS) 18,07 x Josh Kerr (AUS) 15,07 x Jadson Andre (BRA) 13,43

4ª bateria: Matt Wilkinson (AUS) 16,56 x John John Florence (HAV) 16,43 x Adrian Buchan (AUS) 15,16

QUINTA FASE

1ª bateria: Adriano de Souza (BRA) 11,34 x Dusty Payne (HAV) 10,37

2ª bateria: Wiggolly Dantas (BRA) 14,27 x Michel Bourez (TAH) 3,77

3ª bateria: Adrian Buchan (AUS) 15,67 x Josh Kerr (AUS) 10,66

4ª bateria: John John Florence (HAV) 17,00 x Jadson André (BRA) 10,17