Gabriel Medina está nas quartas de final do Hurley Pro Trestles

Gabriel Medina, líder do ranking mundial, está nas quartas de final do Hurley Pro, oitava etapa do Circuito Mundial, que é disputada em Trestles, na Califórnia, Estados Unidos. Ele avançou direto para a fase ao superar o compatriota Miguel Pupo e o sul-africano Jordy Smith. "Eu sabia que enfrentaria eles na terceira fase, os dois são ótimos, mas me senti confortável e não tinha pressão, só queria surfar e escolher as ondas certas", afirmou Gabriel.

Quem também brilhou representando o País foi Adriano de Souza, o Mineirinho, que se impôs diante do australiano Owen Wright e garantiu vaga nas quartas, quando vai enfrentar John John Florence em um duelo de dois surfistas que vêm conseguindo ótimas pontuações nas ondas californianas. "Ele é um dos melhores nesta etapa, mas um dia é diferente do outro", disse Adriano. "Competi três vezes no mesmo dia, foi difícil, mas me sinto bem de chegar às quartas de final. Fiquei exausto, mas o trabalho surtiu efeito."

Nesta quinta-feira, se as condições do mar estiverem boas, o evento deve ter sua definição. Medina vai encarar o australiano Adrian Buchan por uma vaga na semifinal. "Estou assistindo muito as baterias do Gabriel e do John John Florence, eles têm um estilo radical", comentou Buchan, se referindo ainda ao surfista havaiano que ontem cravou 19,73 pontos em 20 possíveis numa bateria com Adriano de Souza e Kelly Slater.

Apesar das dificuldades que terá para vencer mais uma etapa (seria a quarta na temporada), qualquer que seja o resultado o brasileiro continuará na liderança do ranking até a próxima etapa, o Quiksilver Pro France, em Hossegor, a partir de 25 de setembro, onde tem boas lembranças: foi lá que Medina ganhou sua primeira etapa na elite do surfe, em 2011.

Um duelo importante das quartas de final será entre Joel Parkinson e Kelly Slater, respectivamente terceiro e segundo colocado do Circuito Mundial. Assim, um dos dois dará adeus ao título da etapa, o que é bom para Gabriel Medina, que tem 46.150 pontos no ranking mundial e lidera com uma folga de 7.800 pontos sobre Slater.

O norte-americano conseguiu sobreviver nesta quarta-feira na última onda contra Taj Burrow, vencendo por apenas 0,04 ponto de diferença. "Não foi fácil, foi bem apertado, mas queria terminar no mínimo na mesma colocação do Gabriel. Acho que outros, como o Mick Fanning e o Joel Parkinson, também estão na briga pelo título mundial", concluiu.

QUARTAS DE FINAL DO HURLEY PRO TRESTLES

Mick Fanning x Jordy Smith

Gabriel Medina x Adrian Buchan

John John Florence x Adriano de Souza

Joel Parkinson x Kelly Slater