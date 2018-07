Gabriel Medina ganha nota 10 e quatro brasileiros avançam na etapa de Peniche

PENICHE - A manhã deste sábado foi bastante produtiva para os surfistas brasileiros em Peniche (cidade localizada no centro da costa de Portugal), pelo Rip Curl Pro de Portugal, que e o oitavo evento da ASP World Tour (Associação dos Surfistas Profissionais) no ano. Isso porque o paulista Gabriel Medina obteve a primeira nota 10 da competição, após passar por um tubo e executar uma manobra aérea ao sair dele. "Eu dropei já encaixado no tubo, várias placas foram caindo na minha frente, fui passando, passando e na saída mandei um aéreo para completar. Foi tudo perfeito", comentou Medina com entusiasmo.

Quem também se deu bem foram Adriano Silva e Alejo Muniz, que venceram a primeira e a segunda bateria do dia, respectivamente. O outro brasileiro que teve motivos para comemorar foi Raoni Monteiro, que conseguiu vaga na terceira fase ao derrotar o compatriota Miguel Pupo na repescagem por 15,00 pontos a 12,93. Na próxima etapa, porém, Raoni terá um desafio duro pela frente: o americano Kelly Slater, que já venceu as etapas da Hossegor (França), Trestles (Califórnia, EUA) e Fiji da ASP.

A etapa de Peniche acaba no proximo domingo, dia 21. A próxima será em Santa Cruz (Califórnia), entre 1º e 11 de novembro.

PRIMEIRA FASE DO RIP CURL PRO PORTUGAL:

1.a: 6.30=Adriano de Souza (BRA), 5.06=Brett Simpson (EUA), 3.67=Raoni Monteiro (BRA)

2.a: 14.33=Alejo Muniz (BRA), 11.36=Taj Burrow (AUS), 6.73=Jadson André (BRA)

3.a: 14.73=John John Florence (HAV), 7.34=Patrick Gudauskas (EUA), 4.13=Kai Otton (AUS),

4.a: 9.70=Kieren Perrow (AUS), 9.67=Mick Fanning (AUS), 2.33=Dusty Payne (HAV)

5.a: 13.67=Kelly Slater (EUA), 6.60=Dillon Perillo (EUA), 5.90=Damien Hobgood (EUA)

6.a: 17.17=Joel Parkinson (AUS), 15.36=Kolohe Andino (EUA), 2.96=Pierre Valentin Laborde (FRA)

7.a: 16.26=Owen Wright (AUS), 11.94=Bede Durbidge (AUS), 7.65=Yadin Nicol (AUS)

8.a: 10.70=Josh Kerr (AUS), 7.43=Taylor Knox (EUA), 5.53=Heitor Alves (BRA)

9.a: 16.50=Gabriel Medina (BRA), 13.83=Matt Wilkinson (AUS), 11.67=Miguel Pupo (BRA)

10: 14.00=Jeremy Flores (FRA), 11.87=Adam Melling (AUS), 9.67=Michel Bourez (TAH)

11: 13.73=C. J. Hobgood (EUA), 12.83=Travis Logie (AFR), 11.03=Jordy Smith (AFR)

12: 15.53=Julian Wilson (AUS), 13.27=Tiago Pires (PRT), 3.13=Adrian Buchan (AUS)

REPESCAGEM - Vencedor=Terceira Fase / Perdedor=25.o lugar - US$ 7.000 e 500 pontos:

1.a: Mick Fanning (AUS) 16.17 x 6.17 Pierre-Valentin Laborde (FRA)

2.a: Taj Burrow (AUS) 14.33 x 10.37 Dillon Perillo (EUA)

3.a: Dusty Payne (HAV) 12.80 x 10.77 Jordy Smith (AFR)

4.a: Adrian Buchan (AUS) 18.50 x 17.73 Patrick Gudauskas (EUA)

5.a: Michel Bourez (TAH) 15.73 x 10.93 Jadson André (BRA)

6.a: Raoni Monteiro (BRA) 15.00 x 12.93 Miguel Pupo (BRA)

7.a: Yadin Nicol (AUS) 16.10 x 8.24 Heitor Alves (BRA)

8.a: Bede Durbidge (AUS) 14.33 x 12.63 Taylor Knox (EUA)

REPESCAGEM DE DOMINGO:

9.a: Brett Simpson (EUA) x Matt Wilkinson (AUS)

10: Kai Otton (AUS) x Adam Melling (AUS)

11: Damien Hobgood (EUA) x Travis Logie (AFR)

12: Kolohe Andino (EUA) x Tiago Pires (PRT)

TERCEIRA FASE - surfistas já escalados nas baterias:

1.a: John John Florence (HAV) x

2.a: Gabriel Medina (BRA) x

3.a: Taj Burrow (AUS) x

4.a: Josh Kerr (AUS) x

5.a: Adrian Buchan (AUS) x C. J. Hobgood (EUA)

6.a: Joel Parkinson (AUS) x Dusty Payne (HAV)

7.a: Kelly Slater (EUA) x Raoni Monteiro (BRA)

8.a: Julian Wilson (AUS) x Michel Bourez (TAH)

9.a: Owen Wright (AUS) x

10: Adriano de Souza (BRA) x

11: Jeremy Flores (FRA) x Bede Durbidge (AUS)

12: Mick Fanning (AUS) x Yadin Nicol (AUS)