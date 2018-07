Na reta final da preparação para a decisão do mundial de surfe, que ocorre entre os dias 8 e 20 de dezembro, em Pipeline, no Havaí, o brasileiro Gabriel Medina postou em seu Instagram um vídeo pedindo votos para Bruno Santos, que concorre ao prêmio GoPro of the World.

No vídeo, Bruninho aparece em uma bela onda pega nas Ilhas de Fiji. Confira.