Gabriel Medina perde 'em casa' e vai disputar a repescagem

O surfista Gabriel Medina foi para a repescagem no O'Neill SP Prime, que está sendo disputado em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Ele foi punido por causa de uma suposta interferência e, com isso, só uma onda sua contou na disputa com os brasileiros Ítalo Ferreira e Ian Gouveia. Irritado, o líder do Circuito Mundial de Surfe deixou a bateria antes do final e reclamou da marcação dos juízes. "Eu fui na onda, achei que o Ian não ia entrar, aí eu pulei da prancha. Já fiz isso várias vezes no WCT e não marcaram interferência, mas acontece, é da competição. Eu poderia ter ganho essa bateria se não fosse isso, mas vamos pra próxima fase que vai começar do zero", disse.

Com a derrota, Medina terá de disputar a repescagem na quarta fase da competição contra o australiano Julian Wilson, que também faz parte da elite mundial. Essa será a quarta bateria do dia e a previsão de início é para as 7h da manhã. O surfista está aproveitando esse torneio para se exercitar e para se preparar para a última etapa da temporada, o Billabong Pipe Masters, no Havaí, que terá início em 8 de dezembro. Medina lidera o ranking mundial e só pode ser ultrapassado por Mick Fanning e Kelly Slater, mas se fizer um bom papel na onda mais famosa do mundo, ficará com o título inédito.

Se Gabriel ainda não conseguiu engrenar na disputa no 'quintal de sua casa', quem está brilhando é Filipe Toledo, de Ubatuba. O garoto fez a melhor apresentação desta quinta-feira com 19,63 pontos de 20 possíveis, em um show de manobras que cativou seu amigo Medina. "As ondas estavam boas e com certeza o Filipinho puxou o ritmo. É legal ver os moleques arrebentando, eu também sou moleque, mas o Filipe quebrou. Eu estava surfando ali do lado, vi ele tirar aquela nota 10 e um 9 e pouco, vi os dois aéreos e foram irados mesmo. O Ítalo também está quebrando, está num momento bom, tentando a vaga para o WCT e me venceu de novo, mas poderemos nos encontrar de novo mais pra frente", afirmou.

Filipinho, por sua vez, não vem conseguindo ter uma boa regularidade na elite, até porque tem pouco tempo no Circuito Mundial. Mas o garoto de 18 anos vem chamando a atenção e é candidato a ter um sucesso parecido com o de Gabriel Medina. Nesta quinta, ele viu que tem potencial para arrancar notas altas com seus aéreos. "Estou amarradão, fazia tempo que eu não surfava uma bateria assim, descartando notas altas. Eu até achei que não ia completar o aéreo porque foi muito alto e eu ia aterrissar direto no flat, então deu um pouco de medo do meu pé, porque estou voltando de lesão recente. Mas, deu tudo certo, o pé está forte e estou feliz pela nota 10", explicou.